Un triomf més pot ser suficient per a la permanència

El MoraBanc Andorra encara una darrera minilliga de cinc partits per assegurar la seva continuïtat, una temporada més, a la Lliga Endesa. Tot i la recent derrota a Gran Canària, l’equip tricolor, que té 10 triomfs, manté el coixí de tres victòries respecte de la zona de descens, que ocupen l’Obradoiro, amb set, i el Zunder Palència, gairebé sentenciat, amb cinc. De les cinc jornades que resten per acabar la lliga regular, l’equip de Natxo Lezkano n’ha de disputar tres lluny de la bombonera –Manresa, Obradoiro i Breogán– i ha de rebre a casa el Barça i el València Basket, a la darrera cita de la temporada.

Un calendari que fa pujada, ja que dos dels rivals directes –els dos gallecs– han de rebre la visita del MoraBanc, i ja se sap que si t’has de jugar les garrofes, sempre és millor fer-ho a l’escalf de l’afició. Ara bé, la situació per l’equip tricolor no és, ni de bon tros, problemàtica, ja que tot fa pensar que amb 11 victòries la salvació pot ser un fet. “Nosaltres hem de mirar per la nostra feina i res més, anar cada partit a guanyar-lo, tot i que, lògicament, altres resultats ens podrien beneficiar. Si nosaltres ho fem bé, no haurem d’estar pendents del que fa la resta”, va comentar l’entrenador del MoraBanc Andorra, Natxo Lezkano. El que sembla evident és que amb tres triomfs d’avantatge a falta de cinc partits només un desastre important i una combinació de resultats podria fer que l’equip tricolor no aconseguís la permanència. El camí sembla força coll avall, però Lezkano no vol ni sentir a parlar de salvació abans d’hora ni de dir blat quan, per molt que sigui al sac, encara no està lligat: “No, no. En cap cas penso que està ni mig fet, perquè encara es poden donar moltes circumstàncies i molts resultats. Sense anar més lluny, aquesta jornada nosaltres gairebé guanyem al Gran Canària Arena, el Granada va estar a punt de fer-ho contra el València o el Breogán va estar a prop de guanyar a Vitòria”. En aquest sentit, va subratllar que “sempre passa que es donaran molts resultats que ningú espera i nosaltres no podem anar ara fent el conte de la lletera. Hem de fer la nostra feina perquè no la farà ningú per nosaltres”.

La propera jornada, la 30, ja podria acabar de definir moltes coses. Hi ha un enfrontament directe entre Palència –que voldrà escurar la poca opció matemàtica que li queda– i Granada, l’Obradoiro visita el Bilbao Basket, el Río Breogán rebrà el Gran Canària i el Bàsquet Girona visitarà l’Olímpic de Badalona per enfrontar-se al Joventut.