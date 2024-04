Naturland acollirà el Bike Show el 15 i 16 de juny

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Naturland continua apostant per la BTT i acollirà el 15 i 16 de juny el Bike Show Naturland, un intens cap de setmana amb diferents curses ciclistes per a tots els públics amb l’objectiu d’atraure centenars de visitants de totes les edats i tipus de practicants de bicicleta de muntanya amb diverses proves de diferents modalitats. De fet, el parc està invertint en la creació de circuits de BTT que ajudin a promocionar i posicionar la destinació com un lloc de pràctica d’aquest esport.

El cap de setmana arrencarà dissabte amb la Super Cup Youth i la Shimano Super Cup Massi, mentre que diumenge serà el torn de la Marathon Cup.