L’FC Andorra, a tres punts de la salvació

L’FC Andorra va tancar la jornada 35 de la Segona Divisió com a penúltim, però la victòria d’ahir de l’Alcorcón davant del Vila-real B va situar als tricolors a tres punts d’una salvació (no dos, com va acabar diumenge) que ara marca el Mirandés, tot i haver sumat un valuós empat al camp de l’Oviedo. Més enllà de la derrota contra l’Eibar, la resta dels resultats tampoc van acompanyar, amb Alcorcón, Mirandés, Amorebieta i Albacete sumant punts. El tècnic de l’FC Andorra, però, no vol mirar els altres, i Ferran Costa va destacar que “la nostra atenció i la nostra ocupació ha d’estar en la part que depèn de nosaltres. No podem jugar sis partits cada setmana”, i va agregar que “el que hem de fer és centrar-nos en totes aquelles coses que ens fan el més competitius possible i ens fan créixer com a equip”.

Sobre la situació en què queda l’equip després de veure tallada la ratxa de dues victòries consecutives, Costa va manifestar que “hem de ser madurs, valents, tenir personalitat, analitzar el que hem fet bé i el que no i créixer, perquè la setmana que ve tornem a competir”, i va agregar que “el camí no sabem quin és, sabem on volem arribar i estem convençuts que hi arribarem i ens deixarem la pell per fer-ho”. El tècnic, a més, va fer una crida a la calma assegurant que “al final el que s’ha de ser és estable, la setmana passada no havíem fet res i avui la situació segueix sent la mateixa”, i va cloure que “hem de tenir aquesta estabilitat per entendre la lluita en què estem i que ens exigeix aquesta lluita, i que hi haurà moments que semblarà que està més a prop i moments que semblarà que està més lluny”. Des del vestidor, Petxa va afirmar que “sabíem que el camí no seria fàcil, però estem convençuts que ho tirarem endavant”.

