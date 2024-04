Joan Verdú ha tancat la temporada amb la mateixa ambició que la va començar. En un curs històric per a ell i l'esquí andorrà -tres podis a la Copa del Món en quatre curses disputades i el top 10 a la general de gegant- el primera espasa de la FAE ha assegurat que la temporada vinent "òbviament, anirem a buscar ja victòries si tot va bé. Ja em coneixeu". Aquest "si tot va bé", evidentment, fa referència a l'hèrnia que li va fer la guitza al tram final de la temporada i que el té, tot i que molt millor, encara entre cotons. De fet, en els dies vinents, Verdú i el seu equip acabaran de prendre la decisió, i depenent dels informes mèdics, si l'esquiador haurà de passar pel quiròfan o iniciaran un tractament conservador per solucionar els problemes de l'esquena. "Estic compromès amb els objectius i no em preocupa si m'he d'operar o no. Ara ho afronto molt bé mentalment i tot plegat m'agafa en el millor moment per voler jugar-m'ho tot a la pista i en igualtat de condicions a la resta. Que Odermatt [campió del món 'overal''] no es despisti" ha exposat Verdú en el balanç de temporada de la secció d'alpí de la FAE que ha acollit la seu central de Creand.

Per part seva, Cande Moreno ha viscut una temporada amarga. L'esquiadora no ha pogut completar el curs per la greu lesió de genoll que va patir en una caiguda durant la Copa del Món de Cortina d'Ampezzo i va haver de passar pel quiròfan: "Ara estic molt millor i estic contenta amb l'evolució que estic tenint. El pitjor ja ha passat, cada cop puc fer més activitat física i espero poder tornar a tocar neu al setembre" ha afirmat Cande que ha explicat que "ha estat una temporada complicada, ja des de l'estiu" amb el canvi d'entrenador pels problemes de salut de Dejan Poljansek. En aquest sentit, l'esquiadora de la FAE ha confirmat que, per decisió pròpia, Simon Bastelica no continuarà sent el seu tècnic.