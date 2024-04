Diego Alende diu adeu a la temporada

DDiego Alende no podrà jugar cap dels set partits que resten per acabar la temporada. L'FC Andorra ha comunicat que el central gallec, després de les proves realitzades, pateix una lesió de grau 2 de la sindesmosi del turmell dret i estarà al voltant de vuit setmanes de baixa. Per tant, Alende ha de dir adeu a la temporada després de la revinclada que va patir al turmell en el partit contra l'Eibar quan fregant la mitja hora de partit va fer una rematada de cap tova que va acabar a les mans del porter, Luca Zidane. José Marsà, que va ser el seu substitut en l'enfrontament, o Adrià Vilanova són dues de les opcions que té el tècnic, Ferran Costa, per suplir Alende de cara al partit de diumenge contra l'Espanyol.