El CV Andorra va perdre per 0-3 davant de l’Orlandai en la setena jornada de la Segona Catalana masculina. Els tricolors van veure’s superats pels catalans per 17-25 i 15-25 en els dos primers sets, i en la mànega definitiva van caure per 24-26.