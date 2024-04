El VPC femení perd a Sant Boi i el Gòtics serà el rival del masculí a la final

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’equip femení del VPC no va poder posar la cirereta del pastís al gran cap de setmana de l’entitat i va caure per 40-17 davant de la Santboiana a les semifinals de la Divisió d’Honor Catalana femenina. Tot i que el paper de les favorites era clarament per a les catalanes, les de Dani Raya van sortir a totes, però queien per 21-7 al descans. A la represa, les tricolors van buscar capgirar el partit, però el triomf i el passi a la final va acabar sent per a les catalanes, que van fer valer la seva superioritat.

D’altra banda, l’equip masculí ja coneix el rival a la final de la Divisió d’Honor Catalana Masculina, que serà el Gòtics, que va imposar-se per 31-7 al Químic a l’altra semifinal. El partit es jugarà diumenge a les 13.00 hores a la Foixarda. A més, el rival del segon equip del VPC a la final de Segona Catalana serà el RC L’Hospitalet B, que va derrotar el Banyoles-Ripollès.