La UE Santa Coloma punxa i la lluita pel títol es torna a obrir

La Lliga Multisegur Assegurances viurà un tram final d’infart. L’empat del líder, l’UE Santa Coloma, dissabte davant del Penya Encarnada, juntament amb el triomf d’ahir de l’Inter Escaldes contra el Pas de la Casa, deixa la lluita pel títol amb només dos punts de diferència quan resten tot just cinc partits per acabar el campionat. La victòria del conjunt groc-i-negre hauria significat un pas més cap al títol amb quatre punts de diferència a falta de tot just 15 en joc, però els de Ramon Calderé no van fer el seu millor partit i van acabar empatant. I encara gràcies, perquè va ser el Penya qui va avançar-se al minut 50 amb un gol de Coro que va poder igualar gairebé sobre la botzina Aaron Sánchez. Ja ahir, l’Inter Escaldes no va fallar i va imposar-se al Pas de la Casa per 0-1, tot i que va patir més del compte, i es va acabar enduent el triomf gràcies a un solitari gol de Rafa Santos en pròpia porta al minut 20.

Més enllà de l’Inter, la resta de perseguidors tampoc van fallar, i tant FC Santa Coloma com Atlètic Escaldes van sumar una victòria per continuar somiant amb el títol situant-se a sis i set punts del líder, respectivament. L’Atlètic Escaldes va tenir-ne prou amb un solitari gol de Jordan als 13 minuts, mentre que els colomencs van derrotar per 4-0 el Carroi amb les dianes de Novoa, Mourelo, Jilmar (de penal) i Virgili.

L’últim duel de la jornada va portar canvis a la part baixa, i és que l’Esperança va imposar-se 0-5 a l’Atlètic Amèrica, sortint de la plaça de descens directe, i deixant-hi als americans, que estan a quatre punts de la salvació.