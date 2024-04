Pas enrere per a la salvació

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Ningú no va dir que seria fàcil, i per descomptat que no ho serà. L’FC Andorra va fer ahir un pas enrere en la permanència després de caure per 0-2 davant de l’Eibar en un duel en què els bascos no van fer res de l’altre món, però en van tenir prou amb dues dentades per complicar un pèl més la vida a uns tricolors que van caure al penúltim lloc. La part positiva, si és que n’hi ha, és que la distància amb la permanència encara és dels dos mateixos punts amb què havia arrencat la jornada. Això sí, la diferència serà més gran si l’Alcorcón empata o guanya avui contra el Vila-real B. I si són els castellonencs els que s’enduen el triomf, els tricolors cauran de nou a l’última posició. Susto o muerte, que diria aquell. L’altra part negativa va arribar en forma de lesió d’Alende, que va haver de deixar el terreny de joc a la primera part per un dolor al turmell, i que va abandonar l’estadi en ambulància, igual que José Marsà, en aquest cas per protocol, després d’un cop al cap.

Els jugadors de l’FC Andorra es lamenten en una acció del partit d’ahir.Fernando Galindo

Els tricolors no van sortir gens bé, i és que en tot just quatre minuts, l’Eibar va generar un parell d’ocasions clares per inaugurar el marcador. L’FC Andorra es va anar sentint més còmode a poc a poc sobre la gespa, i Molina va tenir la primera local amb una volea des de la frontal que va estavellar-se a l’esquena d’un defensa. Va semblar que tots dos equips agafaven aire i s’estudiaven durant un tram de partit soporífer i amb poca cosa, fins que de nou el duel va tornar a revolucionar-se, primer amb un xut de Corpas que va treure Ratti, i posteriorment amb un parell d’arribades de Karrikaburu i Alende, i amb un cop de cap de Pampín al temps afegit com a última jugada.

La segona part va semblar arrencar bé, amb un parell d’accions clares de l’FC Andorra, especialment una de Karrikaburu. Però el nou Andorra va semblar tenir ahir reminiscències del vell Andorra, i en una acció aïllada i amb mala fortuna, els bascos van avançar-se. Dos defenses tricolors van topar, l’Eibar va rescatar la pilota a l’esquerra, i Corpas va posar una centrada mil·limètrica perquè Bautista superés a Ratti al segon pal. L’equip semblava estar mig estabornit, però amb l’entrada d’homes de banqueta fer una passa endavant fins que, al minut 70, una acció hauria pogut canviar el partit. L’àrbitre va xiular un penal sobre Álex Calvo, però el VAR va avisar-lo; un cop vistes les imatges, va tirar-lo enrere. Per acabar-ho d’adobar, a la jugada següent, pim, pam, pum. Servei de porteria, pentinada, i el segon de Bautista. Els tricolors van provar-ho amb més cor que cap, però els punts van acabar marxant cap a terres basques, i van posar el repte encara més difícil per a l’Andorra.