El MoraBanc frega la victòria (97-92)

No és gens agosarat afirmar que la victòria al Poliesportiu contra el Granada ha deixat anar les amarres del MoraBanc. Amb bona part de la feina feta i amb els resultats dels altres implicats picant l’ullet, l’equip tricolor s’ha alliberat i, tot i haver de gestionar un partit de vaivens i caure al Gran Canària Arena (97-92) la versió tricolor és molt més fiable i regular. Uns esplèndids Montero (24 punts i 6 assistències), Harding (24 punts) i Tyson Pérez (23 i 9 rebots) van ser els pals de paller d’un equip, el de Lezkano, que va tenir molt a prop causar sensació al recinte de Siete Palmas.

Va destapar el repte amb vernís i un bon to, el MoraBanc Andorra. Amb la intenció d’aprofitar l’extramotivació de Jean Montero, xiulat des de l’alba pel públic del Gran Canària Arena per la seva condició d’ex mal avingut i amb les aportacions de Harding –vuit punts al primer quart– i Tyson Pérez –amb cinc– l’equip tricolor va aconseguir lligar les primeres diferències (9-13). Tot i que l’encert del grup de Lezkano no maridava amb la solidesa en defensa i la comoditat amb què es movia Happ a la pintura, el MoraBanc s’agradava, amb Montero sobreexcitat i signant de 10 punts. Jaka Lakovic, el tècnic del Granca, es va veure obligat a refredar la fantàstica inèrcia tricolor (18-26). El divan va donar respostes al conjunt canari, sobretot a Salvó, que va sumar dos triples consecutius i va poder tancar el parcial amb menys esgarrapades de les que el MoraBanc havia buscat (24-28). El partit va demanar la treva amb un 39 a 47 d’allò més falaguer pels andorrans, assaborint la versió més captivadora i, tot i millorar en el rebot a la represa, va repuntar Tyson per la causa, el Granca i la seva qualitat començava a despertar (51-55). Però l’equip tricolor va perdre l’escuma. El conjunt de Lakovic va fer girar la decoració i va aplicar un parcial de 20 a 12 (59-59) i una tècnica a Lezkano va obrir la porta al relleu en el marcador i a la desconfiguració del MoraBanc. Un parcial de 13 a 1 en contra maquillat amb un triple de Harding (67-64) va abaixar el teló del tercer quart i va donar la benvinguda al tram definitori amb tot obert. La moneda a l’aire la va agafar Brussino, desaparegut fins que va voler ser decisiu. En un parpelleig, ràfega de sis punts, antiesportiva d’Andric i el Granca marxava als +11 amb un 84-73 definit per un càstig de 17 a 9 de parcial i amb el partit i el context al dictat del conjunt canari. Amb 4’17” per acabar, Tyson va agafar els galons i Lezkano va buscar el viratge amb una zona que va permetre eixugar la diferència (93-90) a falta de 37”, però que va resultar insuficient per a un MoraBanc que va morir a la riba. L’equip tricolor té la permanència lligada de manera virtual amb tres victòries per sobre del pou.