El CV Encamp es queda amb la mel als llavis

L’Undercoverlab CV Encamp no va poder aprofitar el factor pista i va quedar eliminat a les semifinals de la fase final de Primera Catalana en què es posaven en joc dues places per a la fase d’ascens estatal, després de caure davant de l’espanyol per 2-3 en un duel que va decidir-se al tie break. Els tricolors van tenir tres pilotes de partit per endur-se la victòria, però van acabar sent superats pel conjunt blanc-i-blau.

El dia era gran, amb aquesta fase d’ascens catalana. Per això el Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp va viure un bon ambient, i va veure com els seus s’avançaven al marcador després d’endur-se el primer set per 26-24. Amb aquest mateix resultat, però a l’inrevés, l’Espanyol va poder igualar el partit a la segona mànega i situar l’1-1 al marcador.

El partit estava igualadíssim, però els encampadans van poder treure el seu millor joc al tercer set, que van adjudicar-se per 25-17, i els catalans van tornar a respondre igualant el partit després del 22-25 a la quarta mànega.

Tant la classificació per a la final com per a la fase d’ascens estatal estava per decidir-se al tie break del cinquè i definitiu set, que va continuar amb una igualtat màxima i fins i tot amb polèmica. Finalment, es va decantar de manera favorable a l’Espanyol per 18-20, cosa que va deixar amb la mel als llavis l’Undercoverlab CV Encamp per poder lluitar per pujar a Primera Nacional.