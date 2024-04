Sense renunciar a res

El MoraBanc Andorra afronta el tram final de la temporada amb els fonaments per la permanència ben col·locats, però l’exigent calendari que té davant –sis partits i quatre d’ells a fora– obliga els tricolors a sucar lluny del Poliesportiu si volen lligar la salvació sense més ensurts dels pressupostats.

Amb 10 victòries i tres per sobre del pou –la derrota d’Obradoiro ahir al Sar davant el Manresa va ser un alleugeriment–, conquerir aquesta tarda (18.00 h) el Gran Canària Arena permetria el MoraBanc allunyar-se amb un coixí de quatre i aplanar, si no hi ha una hecatombe de dimensions bíbliques, la continuïtat un any més a la Lliga Endesa. Ja va avisar el tècnic tricolor, Natxo Lezkano, abans de viatjar: “No podem esperar complir l’objectiu només depenent dels partits de casa i, a més, els dos que ens queden a Andorra –Barça i València– són d’altíssim nivell”. L’entrenador del MoraBanc va comentar que “hi anem sabent de la dificultat que té guanyar a la pista del Gran Canària, un equip molt fort a casa, el més fort de tota la lliga ACB, juntament amb el Múrcia, i per aconseguir la victòria ho hem de fer tot molt bé i, a més, tenir encert”. En aquest sentit, va dir que “la mentalitat que tinguem serà clau, tot passa per ser un equip molt competitiu i que el GranCa no tingui un bon dia” i va subratllar que “queda molt per fer, la permanència és un objectiu que encara no el tenim lligat i hem de treballar proactivament per aconseguir-lo”. Per part seva, Tobias Borg va exposar que “penso que estem en el millor moment de la temporada i en el tram més decisiu perquè avui encara millorem” i va afegir que “si juguem com fem darrerament a casa, podem guanyar qualsevol rival en qualsevol pista, sens dubte”. Finalment, l’escorta suec va apuntar que el Dreamland Gran Canaria “és un equip molt llarg, complet i físic. Estan fent una bona temporada, però ens hem de centrar a fer un bon partit i anar a totes”. Felipe Dos Anjos és baixa segura per l’esquinç de turmell que arrossega des de fa una setmana i Madsen és dubte.