Mantenir 'l'efecte Costa'

L’FC Andorra rep aquesta tarda a l’Eibar a la recerca de la tercera victòria consecutiva en el camí cap a la permanència. Després de l’excel·lent estrena de Ferran Costa a Elda, el tècnic català s’estrenarà avui a l’Estadi Nacional amb l’objectiu de sumar un nou triomf i poder allargar l’efecte costa. Els tricolors arriben en un bon moment, i l’entrenador català va assenyalar que “veig a la gent amb energia, amb moltes ganes, i fent tot allò que ens apropa a arribar de la millor manera”, i va afegir que “sabem que l’Eibar és un gran rival, que està fent una temporada magnífica, que té molta presència sempre al camp contrari en els partits, però ens sentim preparats”. Costa va destacar també que “hem d’aprofitar cada dia per créixer com a equip, per anar interioritzant aquelles coses que sentim que han de ser innegociables”, i va declarar que “hem de tenir l’empenta i la capacitat per estar sempre dins del partit i convençuts del pla de partit que portem i de la capacitat que tenen els nostres per tirar-ho endavant”.

Sobre el rival, Costa va assenyalar que “per mi l’Eibar és un tros d’equip que està fent molt bé les coses, que a part de tenir grans individualitats i molts jugadors que poden ser determinants i tenir impacte en el transcurs del partit” i va afegir que “crec que tenen una identitat molt clara, que és un equip que és incisiu, que busca la porteria contrària, que t’arriba molta gent a tres quarts, que li costa poc trobar situacions de perill”. Finalment, l’entrenador tricolor va afirmar que “penso que el més important és reafirmar-nos les nostres conviccions” i va concloure que “tenim clar quin equip volem que es vegi demà, veiem clar tot allò que hem de fer perquè els nostres estiguin orgullosos de l’equip, de la nostra capacitat de lluita, de la nostra capacitat d’agafar-nos al partit durant tot moment, d’estar-hi vius per trobar la nostra oportunitat, i en aquesta línia estem treballant”.

Es preveu que Costa repeteixi la mateixa alineació que va jugar dissabte passat davant de l’Eldenc, i amb la qual el tècnic ha estat assajant aquesta setmana. L’FC Andorra tindrà les baixes per lesió de Christos Almpanis i Martí Vilà.

UNA FINAL PER L’EIBAR

Si per a l’FC Andorra el partit d’avui és una nova final, per a l’Eibar tres quarts del mateix, i és que els bascos estan immersos en la lluita per ascendir de manera directa a Primera Divisió, i voldran aprofitar l’empat sense gols entre Leganés i Espanyol (els dos primers) per situar-se en posicions d’ascens directe. El tècnic dels bascos, Joseba Etxeberria, va assenyalar que “necessitem guanyar a Andorra per estar a dalt, que és el que nosaltres volem”, i va afirmar que “quant al joc, l’equip està bé, però només amb això no serveix en aquesta categoria”.

L’Eibar arribarà al Principat amb les baixes d’Stoichkov, per sanció, i amb alguns jugadors que arrosseguen molèsties físiques.