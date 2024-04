Lezkano encara no veu la permanència assolida

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tot i el triomf del MoraBanc diumenge passat davant del Granada que va situar els tricolors amb tres victòries de marge respecte als llocs de descens, el tècnic tricolor, Natxo Lezkano, encara no està del tot tranquil i no creu que l’equip tingui la permanència feta. A la roda de premsa prèvia al duel de demà contra el Gran Canària, el tècnic va destacar que “encara no estem en una situació tranquil·la, queda molt de treball per fer i l’objectiu encara està a l’aire”, i va afegir que “l’equip ha de ser proactiu perquè les coses no venen soles”.

De cara al duel de demà a Las Palmas de Gran Canària, Natxo Lezkano tindrà el dubte d’Alexander Madsen fins a l’últim moment i la baixa confirmada de Felipe dos Anjos. L’evolució del pivot brasiler, però, és bona, i el tècnic va explicar que “està millorant i que podria arribar per al partit a Manresa de dissabte que ve”. Pel que fa a l’ala-pivot finlandès, Lezkano va assenyalar que “té ganes d’ajudar, però no està al cent per cent”.

El partit davant del Gran Canària es podrà veure al dial 295 de la fibra d’Andorra Telecom.