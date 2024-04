El comú desconeix la situació del nou estadi de l'Andorra

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella segueix sense tenir novetats respecte al projecte de l’FC Andorra per construir el nou estadi i un edifici multifuncional a la Borda Mateu, tal com va explicar ahir el cònsol major de la capital, Sergi González. Ell mateix, juntament amb la cònsol menor, Olalla Losada, van participar en una reunió amb el club i Govern el 4 de març passat, però el responsable comunal va assegurar ahir que des de llavors no ha tingut cap contacte ni amb l’entitat ni amb la propietat dels terrenys sobre aquest projecte.

“No tenim cap novetat, ni una, malauradament, i la situació és la mateixa que fa un mes, esperant que el propietari ens vingui a presentar un projecte i que el Futbol Club Andorra també ens ho vingui a explicar”, va assenyalar González, que va afegir que “ara per ara no hi ha hagut cap reunió ni cap informació”. En aquest sentit, el cònsol major va recordar que “nosaltres no hi tenim projectat res perquè és d’un privat i no tenim aquell terreny”, i va destacar que “quan ens arribi aquest pla parcial que es vol tirar endavant per part de la propietat ja mirarem què fem, però nosaltres ara no podem projectar-hi res”.

Tot i aquesta falta de concrecions, el líder comunal va reiterar, això sí, que tenen la mà estesa per col·laborar, tot assenyalant que “nosaltres no ho portàvem al programa electoral i estem oberts, com sempre hem dit, a escoltar les diverses parts i si veiem que és un projecte d’interès, ho plantejarem i ho parlarem entre les parts”, tot i que va admetre que la corporació té “altres problemes abans que el del multifuncional”, i va reiterar que “hi ha altres actors que han d’intervenir-hi abans i moure fitxa”.