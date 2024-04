Andorra empata i tanca el Preeuropeu invicta

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta de futbol sala va tancar un Preeuropeu per emmarcar amb un empat a l’última jornada 2 a 2 contra Xipre que fa que els de Talín Puyaltó acabin aquesta ronda preliminar de la fase de classificació per a l’Eurocopa sense conèixer la derrota. Amb la classificació per a la ronda principal ja segellada, els tricolors van sortir en certa part amb la feina feta, però van donar-ho tot fins a l’últim moment, i igual que havia passat en els dos partits anteriors van acabar marcant a l’últim minut.

Andorra va arrencar perdent, i és que el gol de Kouloumbris va avançar els amfitrions a la primera meitat, i una diana de Tsitsos va ampliar diferències abans dels cinc minuts de la represa. Semblava que el partit s’encarrilava cap a la derrota tricolor, però Christian Regalo va retallar diferències a sis minuts del final i Omar Ávila va empatar el partit quan només restaven 36 segons per a la botzina final. Amb l’empat, Andorra i Xipre van acabar primera i segona de grup, empatades a tot.

El combinat nacional coneixerà el 30 de maig els seus tres rivals a la ronda principal del Preeuropeu, que es farà durant tres aturades entre el desembre del 2024 i el febrer del 2025. Tindrà format de lligueta tots contra tots amb anada i tornada.