El Vila d’Andorra la Vella, amb 700 participants i al Poliesportiu

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La 32a edició del Torneig internacional de judo Vila d’Andorra la Vella aplegarà més de 700 competidors dissabte 20 i diumenge 21 d’abril, i canviarà d’escenari. I és que després d’uns anys realitzant-se en altres instal·lacions (les últimes al centre esportiu dels Serradells), enguany tornarà al Poliesportiu d’Andorra. Així ho va confirmar al Diari el director tècnic del Club de Judo Hantei (és l’organitzador del torneig), Eladi López, que va mostrar-se molt satisfet per poder tornar al pavelló de la Baixada del Molí, ja que “ens permetrà tenir un altre tipus de muntatge i hi cabran més tatamis, amb sis durant la jornada de dissabte i nou la de diumenge”.

Eladi López, Director tècnic Judo Hantei “El canvi d’ubicació ens permetrà tenir un altre tipus de muntatge i hi cabran més tatamis”

Com és habitual des dels últims anys, l’acció arrencarà dissabte a la tarda amb la competició cadet i posteriorment la sènior, mentre que diumenge, des de les 8.30 hores, serà el torn de totes les categories de base. Pel que fa a la participació, més enllà dels competidors nacionals, hi ha prevista força presència d’Espanya (Catalunya, Aragó, el País Basc, Navarra, Madrid, les illes Balears o la Comunitat Valenciana), de França (la majoria del sud del país i també de la zona de Marsella), i també hi haurà un equip italià. Els 700 participants incrementaran la presència de competidors respecte a l’edició anterior, quan es van aplegar uns 615 judokes.

A més dels equips participants, des de l’organització també preveuen una gran afluència d’acompanyants, xifrada en prop de 4.000 persones, segons va explicar López.