Novena i setzena posició d’Axel Esteve als eslàloms de Val-d’Isère

Axel Esteve va sumar una novena i una setzena posició a dos eslàloms del Campionat de Bèlgica i Luxemburg celebrats ahir a l’estació francesa de Val-d’Isère.

En el cas de la cursa belga, l’esquiador de la FAE va ser novè amb un temps d’1’34”15, a 1”10 del vencedor. Esteve havia estat sisè a la primera mànega, però va perdre tres llocs a la segona. Pel que fa a la prova de Luxemburg, el del Principat va fer un registre d’1’35”87, a 1”37 del triomf. Havia estat novè a la primera mànega, però va caure posicions a la segona, fins al 16è lloc.

D’altra banda, la FAE, juntament amb els clubs del país, van realitzar durant els últims dies les proves tècniques dels esquiadors que aspiren a competir amb els grups EEBE sub 16 i sub 19. Aquestes proves s’afegeixen a les físiques i als resultats de la Copa Popeyes per establir els equips.