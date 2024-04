detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dato mata relato, diuen alguns que no creuen que a partir de les dades es pugui explicar el futbol, però la realitat és que els números moltes vegades diuen força coses i poden ajudar a entendre el nou FC Andorra de Ferran Costa, que va estrenar-se al camp de l’Eldenc amb victòria amb un estil de joc força diferent del que s’estava veient, ja no tan sols durant l’etapa de Sarabia, sinó també amb els tècnics anteriors a la banqueta, Nacho Castro i Gabri García. El tècnic català ja va explicar durant la seva presentació com a entrenador tricolor que no es casava amb cap estil, i que “el més important no és Ferran Costa o l’estil de Ferran Costa, el més important és el projecte que té l’FC Andorra, hem d’estar preparats per a qualsevol situació del joc i pensar en l’adaptació o versatilitat, més que parlar d’un sistema de sortida o una estructura de joc”, i va refermar-ho després del seu primer triomf al futbol professional, en què va assenyalar que “vaig dir que el que necessitem són punts i trobarem els camins que calgui per trobar-los”.

Diego Pampín, jugador de l'FC Andorra “Aquestes són coses que teníem, però que potser no estàvem sabent potenciar del tot”

I és que més enllà del que el partit ja va demostrar, les dades corroboren la idea de Ferran Costa a la banqueta tricolor, apostant, almenys a l’estrena contra l’Eldenc, per un futbol molt més directe i vertical del que era habitual en els últims anys. Sense anar més lluny, l’FC Andorra és l’equip que més passades fa de la Segona Divisió, 18.603, més de dues mil més (16.422) que el segon conjunt en aquest rànquing, l’Eibar, que suposa una mitjana de 547,14 passades en les 34 jornades que s’han disputat fins al moment, una xifra molt inferior a les 306 passades que l’equip tricolor va realitzar dissabte passat davant de l’Eldenc. La tendència és la mateixa també en les passades completades, amb un total de 16.204 aquesta temporada a la Lliga Hypermotion, una mitjana de 476,58, mentre que al Nuevo Pepico Amat els de Ferran Costa van realitzar-ne 199, menys de la meitat del que és habitual. Fer menys passades també vol dir tenir menys pilota, i en aquest cas les dades tampoc enganyen, ja que l’FC Andorra va tenir un 44% de possessió al duel contra el conjunt alacantí, quan l’equip tricolor lidera la taula en aquest aspecte del joc amb gairebé 20 punts percentuals més de mitjana, un 63,85% (el següent equip en aquest rànquing és l’Elx, amb un 56,69%).

Però fer menys passades o tenir menys pilotes no va traduir-se, ni de bon tros, a atacar menys en el duel contra l’Eldenc. Els tricolors són el cinquè equip de la competició que més cops xuta, i durant aquesta temporada ho ha fet en 310 ocasions, una xifra que suposa una mitjana de 9,1 tirs per partit, i dissabte passat a terres alacantines van estar per sobre, i va fer un total d’onze xuts. Pel que fa als xuts a porta, l’FC Andorra és el 12è de la lliga i n’ha fet 128 al llarg del curs, (3,7 de mitjana), i a l’estrena de Ferran Costa en va fer tres, suficients per anotar un dels dos gols (l’altre va ser de penal). Per últim, i ja en l’aspecte defensiu, els del Principat han rebut 133 xuts a porta en contra, 3,9 per partit, i en el matx contra el conjunt alacantí van concedir una xifra pràcticament idèntica a la mitjana, amb un total de quatre xuts a porta rebuts.

Sobre aquest nou FC Andorra més directe i vertical va pronunciar-se també el vestidor, i en relació amb aquesta metamorfosi o versatilitat, Diego Pampín va assenyalar que “tenim gent de banda que és ràpida a l’espai, i aquestes són coses que teníem, però que potser no estàvem sabent potenciar del tot”, a més d’agregar que “hem de saber en quins moments córrer, en quins tenir més calma volent tenir ocasions, i en això és en el que estem”. Però el lateral gallec ni de bon tros vol renunciar a l’estil que ha dut a l’FC Andorra fins on està, i pensant en el matx de diumenge davant de l’Eibar creu que és compatible, i va afirmar que “no crec que sigui tan dràstic com l’altre dia, intentarem anar pel partit una mica d’aquesta manera, però intentant ser també més protagonistes”.

