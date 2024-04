La Lliga Fedic torna a Escaldes-Engordany

El pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany acollirà demà una jornada de la Lliga Fedic inclusiva amb la participació del MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany, l’equip de capacitats especials de l’entitat tricolor. Aquest conjunt entrenat per Joaquim Pujol participa habitualment en les trobades de la lliga Fedic que es fan per Catalunya, i dissabte serà el club del Principat qui exercirà d’amfitrió en una jornada que comptarà amb nou equips participants, i que tindrà com a moment més esperat el derbi que enfrontarà el MoraBanc Andorra Escaldes-Engordany davant del Sedis Airam de la Seu d’Urgell. La jornada arrencarà a les 10.00 hores amb dos partits simultanis, i un cop acabi la jornada hi haurà una arrossada popular per a tots els participants.

El cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Quim Dolsa, va mostrar-se emocionat pel retorn de l’esdeveniment a la parròquia, i va destacar que el MoraBanc Andorra “no és un club de bàsquet, sinó que va molt més enllà i al comú és el que ens agrada”, i el director de la base tricolor, David Eudal, va assenyalar que “ho estem fent molt bé des de fa molts anys i volem continuar-ho fent”. A més, el tècnic de l’equip de capacitats especials, Joaquim Pujol, va destacar l’ambient que creen els assistents, mentre que el jugador David Ramon va assenyalar que “l’any passat va ser un èxit i segur que es repetirà”.