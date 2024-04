La reforma del Comunal es farà a l'estiu

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Comú d'Andorra la Vella ha informat d'un projecte de rehabilitació de l'Estadi Comunal analitzant les inversions que cal fer en els pròxims dos anys a l'estadi i dividit en dues fases. El cònsol Major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha manifestat que “hem treballat amb els tècnics per elaborar un pla estratègic, i enguany destinarem més de 180.000 euros a refer el tartà, l’accés a l’estadi, fer un nou magatzem d’equipaments i un nou gimnàs”. Es preveu que les obres s'iniciïn aquest estiu i l'import de la inversió ja està previst al pressupost del 2024.

Entrant al detall de les accions, el comú ha explicat que s'instal·larà una capa de dos mil·límetres per sobre del paviment sintètic de la pista d'atletisme actual amb la voluntat de millorar-ne les condicions i adequar-la. La rehabilitació tindrà un cost estimat de 132.000 euros. Quant al gimnàs, el Comú aposta per reubicar l'espai actual per un de més modern equipat per als entrenaments dels atletes amb un pressupost estimat de 30.000 euros. Finalment, se substituirà els diferents magatzems de la Federació d'Atletisme i dels clubs actualment repartits per diferents ubicacions per un equipament nou que permetrà mantenir l'estat del material a cobert i en bones condicions durant tot l'any.

Pensant en el futur i de cara a una segona fase, González ha destacat que “tocarà fer una reforma de grades, de la zona exterior, i de rentar, netejar i adequar tot l’espai perquè fa més de 30 anys que aquí no s’hi ha fet res”. De fet, l’actual cònsol ha criticat que l’anterior corporació “en els darrers quatre anys la inversió que s’ha fet no ha arribat als 60.000 euros, i nosaltres en menys de 100 dies ja portem un pla per actuar i començar a treballar”. Sobre aquesta segona fase, González ha explicat que està prevista una partida de més de 300.000 euros pel pressupost del 2025, i ha demanat al Govern “que prengui part” també d’aquesta reforma. En aquest sentit, ha admès que “en dues setmanes en reunirem amb la ministra de Cultura i Esports i el secretari d’Estat d’Esports per treballar conjuntament”. Per últim, l’actual cònsol Major ha descartat tirar endavant el gran projecte de reforma de l’estadi sorgit del concurs d’idees de l’anterior mandat “per l’elevat cost, i perquè ara no és una prioritat” i ha clos que “ara toca fer aquestes reformes, i després quan haguem de fer la revisió del POUP veure que passa amb aquest pla especial de l’estadi per veure si podem aconseguir que passi a ser propietat del Comú”.