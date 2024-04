La federació realitzarà un clínic per a entrenadors amb 25 tècnics

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Vòlei (FAV) realitzarà entre dilluns i dimecres vinent un clínic d’entrenadors orientat per treballar amb el vòlei de base, especialment amb les categories cadet i infantil. Hi participaran 25 tècnics dels clubs del país (CV Encamp i CV Andorra) i estarà impartit pels tècnics de la Federació Espanyola José Miguel Serrato i Guillermo Orduna. El primer, especialitzat en la part tècnica, va entrenar la selecció espanyola femenina i el Club San José de la Superlliga, mentre que l’altre, encarregat de la part tàctica, va entrenar el Numància a la Superlliga i és actualment entrenador sub 20 femení espanyol.

Aquest serà el primer clínic per a entrenadors que organitza la FAV i les sessions de tres hores tindran treball teòric i pràctic, fent èmfasi tant en els aspectes tècnics com en els tàctics, i també està prevista la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell.