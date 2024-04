El comú espera novetats sobre l’estadi de l'FC Andorra

El comú d’Andorra la Vella segueix sense tenir notícies respecte a l’estadi i el multifuncional que l’FC Andorra vol construir a la Borda Mateu, i el cònsol major de la capital, Sergi González, ha destacat avui que “la situació està igual que fa un mes, esperant que el propietari ens vingui a presentar un projecte i el Futbol Club Andorra que també ens ho vingui a presentar”, i ha clos que “ara per ara no hi ha hagut cap reunió ni informació més”. González ha assenyalat que “nosaltres aquest tema no el portàvem al programa, però com he dit sempre estem oberts a escoltar les diferents parts i veure si és un projecte d’interès” i ha afegit que “ara per ara tenim altres problemes que el multifuncional, on hi ha altres actors que han d’intervenir abans i moure fitxa”.