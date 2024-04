Cardelús viatja a les Amèriques per cercar “un punt d’inflexió”

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús afronta des d’avui la tercera cita de la temporada del Mundial de Moto2 amb la disputa del Gran Premi de les Amèriques, amb la voluntat de tenir un punt d’inflexió després del mal cap de setmana a Portimao. El pilot va assenyalar que “parlant amb l’equip vàrem decidir canviar un xic la dinàmica de treball als entrenaments i provar més coses”, i va agregar que, “en principi, era una idea que no m’acabava de fer el pes, però m’he adonat que és el camí a seguir per aconseguir una bona classificació i no haver de començar les curses des de tan enrere”.

Cardelús farà avui les dues primeres sessions d’entrenaments lliures.