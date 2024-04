Pampín creu que l’equip s’ha de fer fort a casa i “fer punts com sigui”

detail.info.publicated Marc Basco / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra mostra una altra cara després de dues victòries consecutives, però la feina no està feta ni de bon tros i un dels jugadors importants de l’equip, Diego Pampín, va assenyalar que “s’han de fer punts de la manera que sigui”, a més de fer-se forts a casa “perquè tenim uns quants partits, i és on hem de treure el millor rendiment, a més de puntuar també a fora”. El lateral va referir-se al canvi de tècnic i va destacar que “sempre és una mica de rentada de cap per als jugadors”, i va agregar que “no sé si ha estat només per això, si era el que necessitàvem o no, crec que l’Eder ha fet una feina extraordinària, però si era el que necessitàvem el club està per sobre de tot, i de moment li estan donant la raó”.

Del que no va voler ni sentir a parlar Pampín va ser del futur. És un dels futbolistes que acaben contracte el 30 de juny i ja ha sonat per a alguns equips com la UD Las Palmas de Primera, però el lateral gallec va assenyalar que “sincerament, no sé on em veig l’any vinent”, i va agregar que “segur que el club té coses clares amb mi, però cap dels dos volem ara pensar en una altra cosa que no sigui salvar la categoria”. Per últim, va cloure que “ara mateix és el que més em preocupa, perquè pensar en una altra cosa em resultaria fer-li un mal al club que no es mereix perquè m’han tractat molt bé, la idea és salvar la categoria i després parlarem del que toqui parlar, però el futbol és com és i ja veurem el que passa”.