La Lliga Fedic torna aquest dissabte a Escaldes

La Lliga Fedic torna aquest dissabte 13 al pavelló del Prat Gran amb l'objectiu de poder gaudir d'una jornada de l'esport inclusiva en família al país. En aquest sentit, el cònsol menor de la parròquia, Quim Dolsa, ha expressat la seva emoció envers al retorn de l'esdeveniment col·laboratiu amb el BC MoraBanc Andorra que "no és un club de bàsquet, sinó que va molt més enllà i al comú és el que ens agrada". Així doncs, en aquesta lliga participen equips de capacitats especials que venen de tota Catalunya per fomentar i visibilitzar el gran treball que es fa.

La iniciativa va nèixer fa uns anys, quan la corporació comunal va decidir tornar a acollir l'esport que ha predominat a la parròquia: el bàsquet. Per aquest motiu, van confiar en l'entitat tricolor per aquesta col·laboració a causa de les diferents accions paral·leles que duen a terme com a club. Des del primer moment, sabien que havia de ser un equip extern al de categoria professional. "Les institucions no només són un equip professional, sinó que darrere hi ha la voluntat de teixir una societat, d'ajudar al fet que la nostra comunitat tingui una vida molt millor" ha recalcat Dolsa, volent assenyalar que "per sort, som tots diferents".

El director de la Base del BC MoraBanc Andorra, David Eudal, ha coincidit amb les paraules del cònsol menor de la parròquia, al·legant que creu que ho estan "fent molt bé des de fa molts anys i volem continuar-ho fent". L'equip Capacitats Especials Escaldes-Engordany ja participa en la lliga catalana, fet del qual estan molt orgullosos de poder "anar passejant aquest nom pels camps de Catalunya". Però, Edual ha assegurat que la voluntat és anar més enllà, tot i que ara estan centrats en la Fedic. L'entrenador de l'equip, Joaquim Pujol, ha destacat l'ambient que creen tots els assistents on "tothom va fer pinya" per animar als participants.

"L'any passat va ser un èxit i de segur que es tornarà a repetir" ha afirmat. "Any darrere any trobem als mateixos integrants als equips, però és una alegria perquè ja som companys i amics i ens fa il·lusió retrobar-nos. Es crea una amistat" ha revelat el jugador David Ramon, insistint que el resultat no està per sobre d'aquest factor. "A mi em satisfà, perquè no ho veiem com una competició" ha finalitzat.

En relació amb la cita, s'iniciaran els matxs a partir de les 10 hores amb la disputa de dos partits simultanis cada 30 minuts. El duel estrella no serà fins al migdia, on els jugadors podran tenir el seu millor moment jugant contra els amics del Sedis Airam de la Seu d'Urgell. Finalment, la jornada conclourà amb una arrossada popular amb tots els participants.