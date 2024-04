Classificats

detail.info.publicated Marc Basco / Andorra la Vella

De vegades l’adjectiu històric és massa recurrent o fàcil en el món de l’esport, però la selecció absoluta de futbol sala va entrar ahir a la història del país perquè per primer cop va superar una lligueta en un Preeuropeu i disputarà la ronda principal d’aquesta fase de classificació per a l’Eurocopa del 2026. Fa tres anys ja ho havia fet el combinat nacional sub 19 i ahir va ser el torn dels grans, que amb la victòria per la mínima (1-2) davant d’Estònia van assegurar aquesta fita i acabar matemàticament entre els dos primers a falta d’una jornada per al final, la que enfrontarà demà els homes de Talín Puyaltó amb els amfitrions, Xipre. Si bé és cert que en els anys daurats del futbol sala entre final de la dècada del 1990 i principi dels 2000 Andorra va quedar a un partit de classificar-se per a una Eurocopa al Preeuropeu que va fer-se el 2000 a Andorra la Vella (llavors només hi havia una prèvia), la selecció mai havia pogut superar una fase classificatòria.

Talín Puyaltó, seleccionador "M'agradaria felecitar tots els jugadors per la seva feina"

​"Sense la feina de fa molts anys això no hauria estast possible"

A més, els tricolors van fer-ho amb èpica, i és que igual que van fer amb la victòria de dimarts al primer partit contra Irlanda del Nord, ahir el resultat va decidir-se també a l’últim minut, amb un gol de Brayan Pinto des de camp propi a falta de 20 segons, quan Estònia estava atacant amb porter-jugador a la recerca del triomf. El partit havia arrencat amb Andorra avançant-se al minut set amb un servei directe de porteria que Adrià Blat va rematar a gol, però els estonians havien aconseguit empatar a la represa.

La felicitat a la delegació tricolor desplaçada a Nicòsia (Xipre) era total i el seleccionador va destacar que “estem molt contents, és la primera vegada que s’aconsegueix passar una ronda d’un Campionat d’Europa, on ens enfrontarem ja a les seleccions més importants d’Europa”, i va afegir que “m’agradaria felicitar tots els jugadors per la seva feina i tota la gent d’Andorra que ha treballat pel futbol sala i que ha ajudat els jugadors que tenim ara i els que hi ha hagut abans”. Per últim, va agrair-ho “a tothom, perquè sense la seva feina de fa molts anys això no hauria estat possible”.

Andorra tancarà demà aquesta fase preliminar contra Xipre amb la classificació garantida, i el següent pas serà el sorteig del 30 de maig, en què els tricolors es podrien veure les cares amb potències com Espanya o Portugal.