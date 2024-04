Passi històric de la selecció de futbol sala al Preeuropeu

detail.info.publicated Marc Basco Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La selecció absoluta de futbol sala ha fet història aquesta tarda a Xipre aconseguint per primer cop, passar de fase al Preeuropeu de l'especialitat. Els homes de Talín Puyaltó van desfer-se ahir d'Irlanda del Nord per 3-2, i han superat avui a Estònia per 1-2 gràcies a un gol de Brayan dos Santos a 20 segons pel final. Amb aquest segon triomf en dos partits, els tricolors s'asseguren la segona posició, com a mínim, a falta del duel contra Xipre de divendres, i ja tenen la classificació matemàtica assegurada per a la següent ronda.

Els de Talín Puyaltó s'havien avançat al cap de 17 minuts de joc gràcies a un gol d'Adrià Blat, però Vnukov, de penal, havia empatat pels estonians a la represa. Al tram final del partit, i amb Estònia jugant amb porter jugador, Dos Santos ha pogut fer el definitiu 2-1.