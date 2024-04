Les cerimònies d’Andorra 2025 seran al Nacional

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les cerimònies d’inauguració i de cloenda dels Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025, que tindran lloc del 26 al 31 de maig de l’any vinent, es faran a l’Estadi Nacional, tal com va avançar ahir el president del comitè organitzador d’aquesta cita, Xavier Espot Miró. En una entrevista a Ràdio Nacional d’Andorra, el màxim responsable de l’organització també va explicar que hi ha previst dur a terme un compte enrere a partir del 26 de maig, just quan falti un any per a la cita, i que una de les properes passes serà presentar la mascota dels Jocs.

D’altra banda, el 10 de maig es farà al país l’assemblea general dels Jocs dels Petits Estats amb la participació durant dos dies dels presidents i secretaris generals dels comitès olímpics dels nous països participants en la cita multiesportiva.