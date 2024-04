Entrades a cinc euros per als últims partits de lliga de l’FC Andorra

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra vol incentivar al màxim l’assistència a l’Estadi Nacional en aquest tram final de la temporada, i per això rebaixarà a cinc euros el preu de les entrades per als cinc partits de Segona Divisió que resten fins a acabar la lliga. Així doncs, tots els nacionals i residents podran comprar entrades a aquest cost reduït (habitualment costaven 20 euros) per als duels contra l’Eibar de diumenge, i els del Racing de Santander, Albacete, Burgos i Racing de Ferrol. A més, tots els aficionats menors d’edat tindran entrada gratuïta al camp.

D’altra banda, el club organitzarà un viatge al camp de l’Espanyol per al partit del 21 d’abril, amb un autobús que sortirà diumenge al matí des d’Andorra la Vella i tornarà al país un cop acabi el matx, que es jugarà a les 14.00 hores. El preu serà de 40 euros (25 d’entrada i 15 d’autobús), mentre que també hi haurà l’opció de comprar només l’entrada per 25 euros.