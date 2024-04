Un càstig excessiu

La selecció femenina va perdre davant de Grècia per 0 a 3 el primer partit a casa del Preeuropeu, en un duel en què les tricolors no van merèixer tant càstig. El duel, en què Andorra va competir bé a la primera meitat i no va patir excessivament, va estar marcat per un penal rigorós just a les acaballes dels primers 45 minuts, que va acabar aplanant el camí al combinat hel·lè, que a la segona meitat va sortir a totes i va sentenciar el partit, amb un gol polèmic inclòs per un fora de joc posicional.

El seleccionador, Albert Panadero, ja va avisar a la prèvia que el d’ahir seria un partit en què tocaria defensar i patir, i així va ser ja des de l’inici. Potser més del primer que del segon, perquè el domini, com era d’esperar, va ser totalment grec, però tampoc sense acabar de generar ocasions excessivament clares. La primera va ser amb una passada a l’espai en què Kongouli no va poder rematar bé, i la segona amb una falta molt llunyana servida per Sarri que va acabar-se enverinant i va sortir fregant la creueta. Andorra buscava fer mal al contracop i aprofitant també les opcions que tenia a pilota aturada, com una falta penjada just al primer quart d’hora, que va acabar amb un xut de Neus Rosas a l’altura del punt de penal que es va acabar estavellant en una defensa.

Les hel·lenes van semblar veure les orelles al llop i van provar de posar una marxa més, amb dues noves ocasions, obra, de nou, de Kongouli, el primer un xut lateral al segon pal després d’una passada de la mort on va arribar molt forçada que es va estavellar al lateral de la xarxa, i tot seguit amb una passada en profunditat en què la davantera grega no va acabar de rematar amb precisió. Andorra esperava les seves opcions, especialment al contracop, però també de nou a pilota aturada, com una falta directa de Morató que va sortir fregant el pal. I quan la primera part ja semblava que moria, Paula Marques va cometre un penal innocent que possiblement a l’altra àrea no s’hauria xiulat i que Sarri va transformar just abans del descans.

A la represa, les gregues van sortir en tromba per sentenciar el partit i van estar a punt de fer-ho al 48, però Spyridonidou no va aprofitar l’errada tricolor en la sortida, però el seu xut es va acabar estavellant al pal. A la segona, però, les visitants no van fallar i Spyridonidou no va errar i va superar Luna Vázquez amb un xut creuat per fer el 0 a 2 al minut 55. A partir de llavors, el partit va semblar que se li feia llarg al combinat nacional, amb les hel·lenes collant i buscant el tercer, i trobant-lo amb polèmica. Gkatsou va servir una falta lateral que Luna Vázquez, molestada per una rival en fora de joc posicional, va provar de rebutjar, tot i que no va fer-ho bé i la pilota es va acabar colant a la seva pròpia porteria. L’assistent no va donar el gol i va quedar-se quieta assenyalant el fora de joc, però l’àrbitra principal no va fer-ho i després de parlar amb la seva companya va donar el 0 a 3 que acabaria sent definitiu. El tercer gol va acabar d’enfonsar unes tricolors que, tot i provar-ho amb més cor que clarividència, no van trobar el premi del gol en aquest inici de Preeuropeu a casa.

La selecció torna escena entre el maig i juny gràcies a una segona aturada, en què les tricolors visitaran les illes Fèroe el 31 de maig i rebran Montenegro el 4 de juny.