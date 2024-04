Andorra obre el Preeuropeu amb un triomf contra Irlanda del Nord

La selecció absoluta va obrir ahir la ronda preliminar del Preeuropeu per la porta gran amb una victòria per 3 a 2 davant d’Irlanda del Nord amb un gol d’Arnau Rodríguez a 35 segons del final. En un duel boig i amb alternances, el porter-jugador va acabar donant el triomf als homes de Talín Puyaltó al tram final. El duel no va començar gaire bé, però, i és que quan tot just s’havien disputat 20 segons Connor Millar va avançar Irlanda del Nord, tot i que Andorra va poder empatar a l’equador del primer temps amb un gol d’Adrià Blat.

Talín Puyaltó, Seleccionador “Vull felicitar els nois perquè han estat molt concentrats i ens ha sortit cara”

A la represa va seguir el frec a frec entre tricolors i britànics, i Roc Torres va poder avançar Andorra just a l’equador del segon temps, però Caolan Dobney va tornar a signar les taules provisionals al marcador quan faltaven poc més de dos minuts per al final del partit. El duel semblava transitar cap a l’empat, però Andorra va apostar per sortir amb l’atac de cinc i Arnau Rodríguez va acabar anotant el gol que seria definitiu a 35 segons del final, donant els primers tres punts a Andorra.

Després del duel, el seleccionador, Talín Puyaltó, va destacar que “ha sigut un partit molt intens en què hem hagut d’arriscar molt i ens ha sortit cara”, i va afegir que “crec que ha estat un matx en què, menys els primers deu minuts, hem portat el pes del partit i hem fet cinc pals”. El tècnic, a més, va afirmar que “no hauríem hagut d’arribar al final empatats, però vull felicitar els nois perquè han estat molt concentrats”.

Andorra s’enfrontarà avui a Estònia (14.30 hores), que ahir va perdre contra l’amfitrió, Xipre.