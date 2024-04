Partit difícil per a la selecció femenina

La selecció femenina afronta la segona jornada del Preeuropeu amb un rival dur com és Grècia en el duel que suposarà l’estrena a casa del nou combinat nacional d’Albert Panadero, a partir de les 19.00 hores a l’Estadi Nacional. Després d’obrir la fase de classificació per a l’Eurocopa amb la derrota a Montenegro per 6 a 1, les tricolors estan preparades per patir davant del que és, sobre el paper, el rival més fort del grup, tot i que a la primera jornada només va poder guanyar per 1 a 0, i de penal, les illes Fèroe. El vestidor és conscient que avui tornarà a ser un partit dur i la capitana, Tere Morató, va assenyalar que “hem pogut recuperar, però serà un partit igual de dur o més”. Morató va afegir que “les ganes de jugar a casa sempre hi són i jugar davant de la nostra gent ha de ser una motivació extra”. Per la seva banda, el seleccionador, Albert Panadero, pensant en el duel contra Grècia va considerar que “esperem un partit en què haurem d’estar molta estona defensant, necessitarem molt ordre i tenir les idees clares”. Encara sobre el joc del combinat hel·lè, el tècnic va afirmar que “tenen moltes alternatives, juguen per dins, també poden buscar per fora i tenim clar que hem de sortir bé, sense dubtes, i tenir calma per desplegar-nos i poder tenir alguna opció”. Pel que fa a la convocatòria, Júlia Rodríguez, Alex Cardoso i Lola Campos són baixa respecte al partit a Montenegro, i entren a la llista Míriam Tizón, Noa Gallinat, Laura Borja i Violeta de Freitas. L’altre canvi respecte a fases anteriors i que ja es va veure a Montenegro és que Tere Morató és des d’aquest Preeuropeu la primera capitana, i l’atacant del Vila-real va manifestar ahir que “sempre és un orgull, primer representar Andorra, i sempre estaré contenta”.

Tot i la gran Lliga de les Nacions que va fer el combinat nacional, la futbolista del Vila-real va admetre també la realitat de la selecció, afirmant que “som realistes i sabem que no podem aspirar tampoc a fer partits i obtenir victòries contra aquests rivals, potser el partit de Montenegro ens ha anat bé per posar els peus a terra”, a més d’agregar que “hem vist que hem de treballar més coses per a les pròximes aturades, o potser les fases vinents, però ens ha servit per conèixer el nou cos tècnic, polir coses. Hem de ser realistes, però sabem que millorarem i volem animar la gent perquè estigui amb nosaltres, perquè som les primeres que volem fer-ho bé”. En aquest sentit, Panadero va destacar que “nosaltres ara estem en fase de progressar, i tot el que vingui ara en el context que se’ns presenta és favorable. Venim d’un 6 a 1, però nosaltres no estem en condicions de fer resultats, sinó de millorar”, i va manifestar tot seguit que “tenim jugadores disponibles, compromeses i amb molta ambició, i el que hem de fer ara és adquirir hàbits per ajudar-les a créixer, i sempre amb l’ambició del que ens requereix la selecció”.

Per últim, Morató també va demanar el suport del públic per al partit contra Grècia d’aquesta tarda, ja que “el que més ens motiva és jugar aquí”. El duel de l’Estadi Nacional podrà seguir-se en streaming en directe a Diari TV, la televisió del Diari, a partir de les 19.00 hores.

LA SUB 16 MASCULINA SUMA EL SEGON TRIOMF AL TORNEIG DE DESENVOLUPAMENT

La selecció sub 16 masculina va imposar-se per 0 a 2 a Liechtenstein i va sumar la segona victòria al Torneig de desenvolupament de la UEFA que se celebra a Malta. Els joves tricolors van obrir el marcador ben d’hora gràcies al gol de Cèsar González al minut tres, i al minut 22 Tomàs Garça va fer el 0 a 2 que, tot i les ocasions per ampliar-lo, acabaria sent definitiu. El seleccionador, Òscar Sonejee, va assenyalar després del partit que “en fem una valoració molt positiva, estem molt contents de tota la setmana, que ha estat espectacular en tots els aspectes”. A més, l’entrenador va destacar que “només podem endur-nos coses positives, malgrat el primer partit, en què vam perdre al minut 93”, i va cloure que “obtenim sis punts, que no sempre és fàcil guanyar partits internacionals, i ara hem de continuar treballant amb aquesta generació i seguir pel camí”.