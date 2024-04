L'FC Andorra torna al pou, però és a dos punts de la salvació

La segona victòria consecutiva de l’FC Andorra i la derrota de l’Albacete al camp de l’Espanyol feia pensar en una jornada d’inflexió per als tricolors. L’equip de Ferran Costa tenia a la mà sortir dels llocs de descens 13 jornades després en espera que l’Alcorcón no guanyés ahir als Campos d’Sport del Sardinero davant el Racing. La lògica, un cop més, no es va complir i l’equip alfarero, que va acabar amb nou jugadors, va ser capaç davant de tots els elements de sumar els tres punts a Santander –Peque va fallar un penal i li van anul·lar un gol– en una lliçó de supervivència i de bona sort (0-1).

Així, l’Andorra, que marcava la permanència amb 35 punts, torna a caure al pou i l’Alcorcón, amb els 37, en surt. Ara bé, la situació a la classificació fa que cap dels implicats es pugui despistar i a falta de vuit partits per cloure la competició, entre el cuer –Vila-real B, 33 punts– i el lloc que marca la permanència –l’Alcorcón, 37– hi ha només quatre punts de separació. Una autèntica bogeria i una taula de salvació a la qual tothom es vol seguir agafant, en una minilliga de vuit jornades en què fins a 10 equips –separats per nou punts– lluitaran per no caure pel precipici. La pròxima jornada serà d’infart, ja que hi haurà partits en què els implicats pel descens s’enfrontaran a equips que lluiten per pujar a Primera Divisió o per entrar al play-off d’ascens –l’FC Andorra rebrà l’Eibar, el Cartagena ha de visitar l’Sporting, l’Eldenc el Valladolid, l’Amorebieta el Llevant, el Mirandés l’Oviedo, o l’Albacete rebrà el Tenerife–. A més, hi haurà un Alcorcón-Vila-real B del tot dramàtic.

IVÁN GIL ARRIBA A UN ACORD AMB LAS PALMAS PER AL CURS VINENT

Iván Gil jugarà la pròxima temporada a Primera Divisió. Segons informen diferents mitjans des de les Canàries i ha pogut saber el Diari, el jugador tricolor té un acord emparaulat, que no signat, amb la UD Las Palmas i es podria fer oficial un cop finalitzi la temporada. El 10 tricolor és un dels futbolistes que acaben contracte el 30 de juny i és una peça cobejada per equips de categoria superior. Tampoc ha passat desapercebut Pampín, que també finalitza vincle i podria tornar el curs vinent al Celta, a Primera Divisió.