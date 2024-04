Doble podi de Joan Vinyes a la primera prova del Campionat d'Espanya

detail.info.publicated detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La parella Joan Vinyes-Jaume Font (Porsche 992 GT3 CUP) va tenir un excel·lent debut al Campionat d’Espanya de GT i turismes (GT-CET). Al míting inicial de la cita, l’andorrà i el seu company van aconseguir pujar en dues ocasions al podi, després de situar-se a la segona i tercera posició, respectivament, a les dues curses disputades.

Vinyes es mostrava molt satisfet una vegada finalitzada la seva primera competició al circuit portuguès i va explicar que “vam arribar a l’Algarve sense gaires referències ni del traçat on havíem de competir ni de la majoria dels adversaris que ens trobaríem a la pista”. L’andorrà va afegir que “hem lluitat des de l’inici de tu a tu amb els nostres rivals en un traçat on no havíem competit mai i al final aconseguir pujar dues vegades al podi és per estar molt contents”. La propera cita seran dues hores non-stop al circuit del Jarama.