Derrota de la selecció davant de Grècia (0-3)

La selecció femenina ha perdut 0-3 contra Grècia a la segona jornada del Preeuropeu en un duel marcat per algunes decisions arbitrals, com un penal rigorós just abans del descans que ha aplanat el camí per a unes hel·lenes que han acabat sentenciant el partit a la represa.

El duel ha seguit el guió previst amb Grècia dominant el partit, tot i que sense generar ocasions clares, i amb Andorra intentant sortir al contracop o fer mal amb la pilota aturada. I així ha arribat la primera opció de les tricolors, amb una xut de Neus Rosas després d'una falta lateral que s'ha acabat estavellant en una defensa. Grècia provava de fer mal amb una parell d'arribades de Kongouli, i Andorra ha respost amb una falta directa de Tere Morató que ha sortit fregant el pal, però un penal rigorós a les acaballes de la primera meitat transformat per Sarri, ha significat el 0-1 per les visitants.

A la represa, Grècia ha sortit per totes, i ha tingut un pal als tres minuts. A la segona, les visitants no han fallat i han fet el segon gràcies a un xut creuat d'Spyridonidou, i han continuat buscant el tercer, que ha acabat arribant amb polèmica al 67 gràcies a Gkatsou. La grega ha servit una falta lateral que s'ha enverinat, i Luna Vázquez, que ha intentat rebutjar-la amb l'oposició d'una rival que estava en fora de joc posicional, no ho ha fet bé i s'ha acabat introduint la pilota en pròpia. L'àrbitra assistent no ha donat el gol xiulant el fora de joc, però el principal sí que ho ha fet i el tercer ha acabat pujant al marcador, i que acabaria sent definitiu.

La selecció tornarà a jugar el 31 de maig amb la visita a les Illes Fèroe, i el 4 de juny rebrà a l'Estadi Nacional a Montenegro.