Creador de contingut i humorista
Mohamed Lamin: “La gent no s’espera que parli català perquè soc negre”
Mohamed Lamin, conegut artísticament com a Wiz Problema, és un dels creadors de contingut més seguits en català a les xarxes socials. Amb 1,3 milions de seguidors a TikTok i més de 750.000 a Instagram, el jove de Mataró s’ha convertit en un fenomen viral gràcies als seus personatges –entre ells el ja icònic Josep–. Avui visita el Principat per participar en l’Eixivern, en un moment dolç de la seva carrera, amb nous projectes damunt la taula i un missatge clar: defensar la llengua i trencar prejudicis.
Abans de parlar de la seva visita a Andorra, tornem als inicis. Com neix Wiz Problema?
El nom artístic ve de lluny. “Wiz” és pel cantant Wiz Khalifa, que m’agrada molt, i “Problema” perquè de petit era una mica trapella. Sempre he sigut el graciós del barri, el que feia el pallasso a classe. No és una cosa que m’hagi inventat ara: jo sempre he sigut així.
Quan decideix fer el pas a les xarxes?
Uns amics m’ho deien sovint: “Hauries de penjar vídeos”. Jo sempre responia que ja estava tot fet. Però al final em vaig animar. Vaig començar mentre treballava, ho compaginava amb la feina. Una cosina meva em va insistir molt que pengés contingut a TikTok, que era una plataforma amb molt d’abast. Li vaig fer cas i va funcionar.
“Hi ha catalanofòbia a les xarxes. I no ho entenc. és la meva llengua”
Hi ha un punt d’inflexió clar en la seva trajectòria?
Sí. Un vídeo es va fer molt viral, el van repostejar pàgines molt grans i vaig guanyar uns 80.000 seguidors de cop. Allà vaig pensar: “Ara va de debò”. A partir d’aquell moment vaig començar a fer els vídeos que realment tenia al cap, com els de les mares a la porta de l’escola, amb els quals molta gent s’hi sent identificada.
I arriba “Josep”, un dels seus personatges més coneguts. Com sorgeix?
Quan faig personatges de diferents cultures sempre els poso noms típics. Soc català, així que vaig crear un personatge català i li vaig posar Josep. A més, tenia un company de feina que es deia així. Un dia li vaig fer un vídeo des de París dient-li que hi havia una estelada… i es va fer viralíssim. També va ser un altre punt d’inflexió.
Vostè parla habitualment en català a les xarxes. S’ha trobat amb crítiques?
Sí, hi ha catalanofòbia a les xarxes. I no ho entenc. És la meva llengua. No estic faltant al respecte a ningú ni cometent cap delicte. Si no t’agrada, doncs passa al següent vídeo.
També hi ha el factor dels prejudicis pel seu origen. Ho ha viscut sovint?
Moltes vegades la gent no s’espera que parli català perquè soc negre. I quan em senten, al·lucinen. Però jo he nascut aquí, soc català i el català és la meva llengua. Això també trenca esquemes, i és positiu.
Creu que els creadors de contingut estan estigmatitzats?
Depèn. Hi ha creadors que no es mullen gens. Però també n’hi ha que fem crítica social i treballem molt darrere de càmera. No tot és ballar davant del mòbil.
També li agradaria ser actor?
Sí, m’estic plantejant formar-me en interpretació. M’agradaria molt. Al final tot el que faig –els personatges, els shows– té molt d’actor.
Què vol aportar als joves creadors andorrans que l’escoltaran?
Que no tinguin vergonya. Que no pensin que per parlar català arribaran a menys gent. Jo soc aquí, convidat a un esdeveniment important, precisament per haver apostat pel català.