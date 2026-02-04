Lorena Nieto, neuropsicòloga
Lorena Nieto: “El son reparador és important i en l’adolescència, encara més”
La neuropsicòloga parla de com el cervell adolescent afecta la conducta, les causes i com ajudar a gestionar emocions.
La neuropsicòloga Lorena Nieto farà una xerrada avui a les 20 hores a El Rusc titulada No és personal, és cerebral. Neuropsicologia de l’adolescència, en què explicarà què passa al cervell dels adolescents i com aquest procés influeix en la seva manera de pensar, sentir i actuar.
Què entenem exactament per neuropsicologia de l’adolescència i per què és tan important parlar-ne?
La neuropsicologia és l’especialització dins de la psicologia que explica la relació entre el cervell i la conducta. Llavors, la neuropsicologia de l’adolescència el que intenta explicar o abordar és quins canvis, a nivell d’estructura i funcionament cerebral, són els que hi ha darrere de la conducta d’adolescent. És important parlar perquè el cervell no funciona com el d’un adult, està en procés de maduració.
Durant l’adolescència, com canvia el cervell i com es reflecteix en el comportament dels joves?
Es reflecteix en un augment de la impulsivitat, en una cerca contínua d’emocions positives i reforçadores i amb un autocontrol encara molt pobre, això és el més fonamental.
Quines són les funcions executives i com evoluciona?
Les funcions executives resideixen en l’òvul prefrontal i aquesta és l’última part del cervell que acaba de madurar. Aquestes funcions són el gran director d’orquestra del nostre funcionament i de la nostra cognició. És la part del cervell que s’encarrega de planificar, organitzar, seqüenciar... És on resideix la nostra capacitat d’autocontrol, de pensar a mitjà i a llarg termini.
Quin paper juguen els pares i l’entorn familiar en el desenvolupament neuropsicològic?
Tots els factors contextuals són fonamentals a com es viu aquesta etapa ja de per si convulsa, llavors l’entorn juga un paper molt significatiu. S’han de poder expressar de manera natural amb l’entorn, estan descobrint.
Com poden les famílies reconèixer signes que un adolescent pot necessitar suport o avaluació neuropsicològica?
Sobretot canvis abruptes en la seva conducta, canvis d’hàbits, que observin moltíssima irritabilitat, canvis amb el patró de son, de descans, una marcada apatia o manca d’il·lusió. Aquests són senyals que ens han de fer investigar més.
Quina és la diferència entre una avaluació neuropsicològica i altres tipus d’avaluacions?
És un altre punt de vista, una avaluació neuropsicològica no sempre és necessària. Una avaluació neuropsicològica el que fa és complementar normalment una avaluació psicològica amb els aspectes de la cognició. És a dir, la capacitat d’atenció, de concentració, la capacitat de memòria, el desenvolupament dels aprenentatges, el funcionament executiu...
Quines conductes adolescents se solen malinterpretar com problemes de conducta però tenen una base de neurodesenvolupament?
Des de males contestes, a faltes de respecte, a transgressió de límits... És a dir, podem entendre això dins del context que està passant aquest noi a aquesta noia. Però això no treu ni eximeix que s’hagi d’abordar.
S’esmenta molt l’impacte del son en el desenvolupament del cervell. Com influeix?
El descans i el son reparador són importants en totes les etapes del cicle vital, però en infància i en adolescència, encara més. L’impacte pot ser des d’irritabilitat fins a dificultats de concentració o desmotivació general.
Amb l’ús intensiu de tecnologia i xarxes socials, quin és l’impacte que s’observa en l’atenció, regulació emocional i relacions socials?
El que a mi m’ocupa, la salut mental, la relació és directa i afecta molts nivells. Però no només això, sinó que s’han vist efectes en, per exemple, patrons d’alimentació, en capacitats o estratègies de relacions socials, en el desenvolupament de l’empatia, etc. Per sort, últimament, cada vegada hi ha més veus que advoquen per una limitació.
Quines estratègies o recursos pràctics recomana per ajudar a gestionar l’estrès, l’ansietat o dificultats d’atenció?
Recomano el que són hàbits de vida saludable, des del descans fins a una bona alimentació, la socialització o temps d’esport.