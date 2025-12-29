President de Ciutadans Compromesos
Jordi Verdaguer: “La gestió de DA amb l’habitatge va ser massa prematura”
El president de CC apunta que el Govern va actuar de manera precipitada mogut per la por generada arran de les manifestacions per la vivenda
Verdaguer parla del pacte amb Liberals, les dificultats d’incloure Acció, les possibles aliances electorals i la relació de CC dins de la majoria durant aquesta legislatura, així com el futur del partit més enllà de la Massana.
Com està funcionant el pacte amb Liberals?
Aquest retrobament no és una cosa improvisada, sinó que ve de lluny. Hi havia una bona sintonia entre els tres consellers: el senyor Pintos i els consellers de Ciutadans Compromesos. Ideològicament eren bastant propers i es va decidir reunificar esforços.
Aquest pacte pot tenir recorregut a les eleccions?
De moment és únicament un pacte de grup parlamentari. A partir d’aquí hi pot haver col·laboracions, hi pot haver enteses puntuals, però sense cap idea prèvia ni cap voluntat expressa d’arribar a un pacte electoral. Ja es veurà més endavant si això té sentit o no.
Per la seva banda, Liberals han fet un pacte amb Acció.
Nosaltres l’únic pacte que tenim, i ja ho dic clarament, és el pacte de grup parlamentari amb Liberals. No hem tingut cap xerrada, ni cap intercanvi d’opinions, ni cap tipus de pacte amb Acció.
Estaríeu oberts a acceptar-los?
És complicat. A les darreres eleccions hi va haver divergències molt importants amb Acció, tant en el fons com en les maneres de fer la campanya electoral. Van ser maneres de fer que considero que van ser violentes políticament. És cert que les persones que van portar aquelles campanyes ja no formen part d’Acció, però tot i això hi ha una certa reticència.
Amb quins partits us sentiu més pròxims?
Ens hem definit clarament com un grup de centredreta. Això fa que amb el PS o amb Concòrdia sigui molt difícil arribar a una entesa. Amb altres forces del centredreta d’Andorra, evidentment, és més fàcil trobar punts en comú.
"El salt a altres parròquies és possible, però no és la nostra prioritat"
Andorra Endavant podria ser un possible aliat?
Andorra Endavant ha dit clarament que vol anar sol. L’ideal seria un pacte de centredreta fort, però això ja són iniciatives que s’han de prendre en el moment de les eleccions i que formen part d’una estratègia política.
A la Massana buscareu aliances?
Nosaltres tenim una cosa molt clara, a les properes eleccions territorials és més que probable que anem sols. Ho dic clarament. A partir d’aquí, a escala nacional la cosa és diferent, però també hem de ser conscients que hi ha altres partits que difícilment entraran al nostre projecte territorial.
"Ciutadans Compromesos no és cap marca blanca de cap partit"
Us plantegeu fer el salt a altres parròquies?
S’ha de valorar amb molta prudència. Hi ha antecedents clars: un partit com Terceravia ho va intentar. A Sant Julià van obtenir un resultat aclaparador, però quan es van presentar a altres parròquies, el resultat va ser un fracàs absolut.
CC és un projecte conegut nacionalment.
Sí, fa molts anys que tenim una manera de fer coneguda a Andorra. La gent sap com funcionem, sap com gestionem i sap quina és la nostra manera de fer política. Nosaltres no només hem guanyat eleccions, sinó que gestionem una parròquia des de fa molts anys.
Per tant, veuríeu possible aquest salt?
És possible, però no és la nostra prioritat immediata. La nostra prioritat és continuar guanyant i gestionant la nostra parròquia.
Com valoreu la col·laboració amb Demòcrates?
Crec que la nostra aportació dins la majoria ha estat la d’intentar modular algunes polítiques del Govern cap a una òptica més clara de centredreta. Hem intentat equilibrar decisions que potser tenien una tendència una mica diferent.
Quan parla de modular, es refereix a l’habitatge?
Sí, especialment. En un primer moment, la gestió del tema de l’habitatge va ser massa prematura, massa ràpida. Tot va venir arran d’una manifestació molt multitudinària que, per manca de costum, va posar nerviosos alguns membres del Govern. Amb el temps, s’ha anat modulant gràcies a les nostres aportacions i també d’alguns consellers de DA.
Quin hauria estat el model ideal per a vosaltres?
Nosaltres no hauríem reaccionat al cap d’un cap de setmana. Hauríem deixat reposar la situació. Això és com una bona escudella: el primer dia és bona, però encara és millor el segon o el tercer, quan ha reposat. Doncs això mateix.
Quin paper creu que tindrà CC a les eleccions?
Si l’orientació general del Consell gira cap a l’esquerra, evidentment, nosaltres passarem a l’oposició. Però sempre intentarem ser útils per a la governabilitat del país, sempre que hi hagi un programa clar i estable. No anem a buscar cadires.
Seguiríeu la mateixa línia si hi hagués un govern afí?
Sí, volem contribuir a la governabilitat dins la nostra orientació política, però Ciutadans Compromesos no és cap marca blanca de cap partit. No perquè en un moment hàgim pactat amb DA som un successor de DA, ni en el seu moment quan es va arribar a un pacte amb Liberals d’Andorra érem un succedani de Liberals. Nosaltres som un partit definit de centredreta i que, per allò que sigui, sempre es trobarà en la governabilitat del país de la nostra tendència política.