Directora d’inversions de NEST
Elisabeth Fernando: “Hem d’actuar ara si volem evitar decisions doloroses”
Directora d’inversions de Nest, on s’encarrega de desenvolupar l’estratègia d’inversió del fons i de gestionar-ne l’assignació estratègica entre les diferents classes d’actius. Abans d’incorporar-se a Nest, va ser cap de renda variable al pla de pensions Universities Superannuation Scheme (USS).
Com funciona Nest i quin és el seu rol com a directora d’inversions?
És una entitat pública que va ser creada pel govern britànic l’any 2011 per facilitar les pensions complementàries d’empresa a través de la inscripció automàtica. Està gestionada en benefici dels partícips i no dels accionistes. Avui, administra més de 57.000 milions de lliures en nom de més de tretze milions de persones, gairebé un terç dels treballadors britànics. L’objectiu és arribar a la meitat l’any 2030. Com a directora d’inversions, dissenyo l’estratègia d’inversió i decideixo com distribuïm el capital entre actius. També col·laboro amb l’equip d’inversió responsable per integrar criteris climàtics i socials a les carteres.
Què prioritzen a l’hora d’invertir: rendiment, seguretat o impacte social?
L’objectiu principal és oferir la millor pensió possible per als membres. Però entenem que fer-ho de forma responsable ajuda a protegir i fer créixer aquests estalvis a llarg termini.
Com asseguren que una inversió és responsable?
Treballem amb gestors de primer nivell i supervisem on i com s’inverteix. Fem estudis sobre les preferències dels membres i publiquem informes regulars sobre la composició i el comportament dels fons. També avaluem l’impacte social i ambiental de les inversions.
Hi ha sectors en els quals no inverteixen per principis?
Tot i que preferim implicar-nos en les empreses i fomentar canvis des de dins, excloem aquelles que vulneren els nostres principis bàsics. Per exemple, no invertim en armes controvertides ni tampoc en tabac, i vetllem perquè es compleixin els estàndards del Pacte Mundial de l’ONU.
Com actuen quan detecten incompliments?
Parlem amb els gestors per entendre la situació i corregir-la. El 2024, vam excloure 201 empreses vinculades al carbó tèrmic, l’exploració àrtica i les sorres bituminoses.
Qui controla les inversions de Nest?
Estem supervisats pel regulador de pensions britànic i per l’autoritat financera. A més, tenim auditors independents. Recentment, hem reforçat la governança delegant més poder a l’equip executiu i a la filial regulada Nest Invest.
Quines iniciatives han impulsat per connectar millor amb els membres?
Vam llançar la campanya Everyday Investor per trencar la idea que només els experts poden invertir.
Quin percentatge dels membres trien opcions personalitzades?
El 95% segueixen el fons per defecte amb data de jubilació estimada. Però oferim altres opcions per a qui vulgui adaptar les inversions a les seves creences o tolerància al risc.
El model d’inversió per cicle de vida és aplicable a altres països?
Sí, és un model molt exportable. A més de l’èxit al Regne Unit, sistemes com el dels Estats Units o el de Xile estan estudiant o adoptant estratègies similars.
Han pogut analitzar el cas d’Andorra?
Sí, i el model del fons de reserva de jubilació ens sembla ben enfocat. Comptar amb un equip intern i expert per gestionar les inversions millora l’alineació amb els objectius a llarg termini i redueix costos innecessaris.
Les previsions apunten al seu esgotament el 2035. Què recomanarien?
Cal actuar aviat combinant quatre mesures: incrementar ingressos: més cotitzacions o impostos; reduir despeses: menys prestacions; retardar la jubilació, i fomentar l’estalvi privat. Fer-ho aviat evita solucions més doloroses.
És necessari invertir als fons públics o s’ha de centrar el debat en les cotitzacions?
Invertir és essencial. L’interès compost genera rendiments que fan créixer el fons, i això pot reduir la pressió sobre les cotitzacions. Les dues coses són complementàries.
Cap a on evolucionen les pensions?
Cada cop hi ha més demanda per invertir amb criteris socials i ambientals, però sense renunciar a rendiment. També augmenta l’interès per actius privats com infraestructures o capital risc pels seus rendiments superiors, tot i que requereixen una gestió rigorosa per evitar costos excessius.
Què ha fet possible l’èxit del sistema britànic?
La coherència política. El suport transversal a la inscripció automàtica ha estat clau per consolidar un model que ja beneficia milions de persones.