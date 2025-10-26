Armand Yeghoyan, president de la Comissió d'Integració a la UE d'Armènia
Armand Yeghoyan: “Hem d’aprendre a utilitzar l’espai limitat com fa Andorra”
Arman Yeghoyan és diputat a l’Assemblea Nacional d’Armènia i un dels participants en l’Assemblea de la Regió Europa de la Francofonia celebrada al Principat.
És la primera visita a Andorra?
Sí, i estic molt impressionat. M’agrada la manera com s’ha planificat i construït en aquest entorn muntanyós, la netedat i per descomptat l’actitud de la gent: molt hospitalària i càlida.
Com és la relació entre Armènia i Andorra?
Acabem de començar a desenvolupar relacions, però crec que tenim moltes coses per aprendre, especialment sobre com utilitzar l’espai en un territori limitat, perquè els nostres països són petits. També podem aprendre sobre com atraure turistes i alguna cosa en matèria de política fiscal.
L’acord entre Armènia i la Unió Europea és similar al que ha negociat Andorra?
No sé si el contingut és el mateix, però el nostre és similar al de Geòrgia, Moldàvia i els Balcans. També s’anomena acord d’associació i inclou una zona de lliure comerç profunda i completa. Armènia vol integrar-se, en un futur, a la Unió Europea.
En 6 o 7 anys podríem convertir-nos en estat candidat a entrar a la UE
Creu que esdevindrà un nou país de la UE pròximament?
Actualment, les relacions econòmiques estan inclinades cap a la Unió Econòmica Eurasiàtica (UEE), però alhora tenim molt bon diàleg polític amb la UE. Estem aconseguint portar la cooperació econòmica al nivell de la política. Enguany el nostre comerç amb la UE ha augmentat un 10%, i si mantenim aquesta dinàmica, en 6 o 7 anys podríem convertir-nos en estat candidat a entrar-hi. Tot i que l’adhesió no sé quant tardarà, perquè no depèn de nosaltres.
Els preocupa l’entrada de mà d’obra estrangera amb l’acord?
Armènia té molta immigració, sobretot de l’Índia, i fins ara no hi ha hagut cap tipus de problema ni preocupació. A Armènia hi ha feina per a tothom. Hem de recordar que aproximadament 7 dels 10 milions d’armenis viuen fora del país.
Recomana als treballadors armenis que vinguin a Andorra?
No, recomano que es quedin a Armènia, perquè nosaltres també necessitem treballadors. No volem més diàspora, volem que tornin, i molts d’ells ja han tornat.
L’acord de pau amb l’Azerbaidjan és ferm?
Sí, però la pau s’ha de construir, no cau del cel. Crec que hem aconseguit avenços en aquest sentit, però hem de continuar treballant per mantenir-la.
Hi haurà bones relacions?
Relacions normals, convencionals. El que s’hagi pactat mútuament en els acords.
No es tem per un nou atac àzeri?
La por no ens ha de guiar, sinó, no arribarem enlloc. A la política d’estat, on està en joc la vida i el benestar de milions de persones, un polític no pot dir: “Tinc por”.
Quan s’obrirà la carretera de Syunik?
No t’ho puc dir exactament. Primer s’ha de construir la infraestructura, que es farà en els pròxims mesos.