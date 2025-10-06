Nicolas Eybalin, Ambaixador de França a Andorra
“Vull garantir que els llaços amb França s’enforteixin”
L’ambaixador de França a Andorra considera que cal seguir treballant en matèria de contraban i evitar que es tensin les relacions.
L’ambaixador de França a Andorra, Nicolas Eybalin, va instal·lar-se al Principat ara fa cinc mesos i valora l’evolució del país en aquest període.
Com descriuria les relacions entre Andorra i França?
Són relacions especials, molt particulars en les relacions diplomàtiques, ens coneixem bé. Hi ha un llegat històric del Principat amb el president de la República i amb el bisbe d’Urgell i, per tant, tenim una relació benèvola. A més, compartim els mateixos valors, formem part d’un cercle de països europeus i occidentals. I en les relacions internacionals, apostem ambdós pel multilateralisme, la negociació i la defensa de la pau. Són tan bones com poden ser.
Les relacions econòmiques entre França i Andorra van a la baixa. Com es pot revertir el major pes espanyol?
Per començar, no competim amb Espanya. És un país veí amb llaços estrets amb Andorra i és normal. Llavors, les xifres del comerç estan en part distorsionades i això és difícil de canviar. Les empreses franceses han delegat a les filials espanyoles la funció d’abastir el mercat andorrà. Les xifres d’importació giren entorn del 75% d’Espanya i el 25% de França, però si tinguéssim en compte les importacions de cotxes, cosmètica i productes alimentaris exportats abans de França a Espanya, tindríem un comerç més equilibrat.
El contraban de tabac el preocupava en arribar a Andorra. Com ha evolucionat la situació des de llavors?
És clar que cal combatre els elements de desordre que provoca el contraban. Tots els anys hi ha una comissió mixta que es reuneix alternativament a França i a Andorra, en matèria de cooperació transfronterera. La pròxima és a Tolosa aquest divendres. Farem balanç i crec que ens felicitarem per l’èxit de la cooperació policial, però demanarem que se segueixi actuant perquè quan una política funciona s’ha de mantenir. També demanarem que les primeres iniciatives empreses pel Govern per controlar els comerços facin que les lleis andorranes es compleixin, perquè alguns comerciants no respecten, per exemple, la normativa del nombre de cartrons que es poden vendre en efectiu.
Creuen, doncs, que aquestes mesures han estat suficients?
L’establiment d’una brigada dels gendarmes a l’Ospitalet i, sobretot, la cooperació entre policia francesa, andorrana i també espanyola, ha permès augmentar considerablement les confiscacions de tabac de contraban, prop del 75%. És un element molt positiu, però s’hi ha de continuar aprofundint.
Llavors, podem dir que la situació ha millorat?
Sí, ha millorat, però cal continuar. Cal continuar i aprofundir. Per ara l’evolució és positiva i, repeteixo, és un afer molt important per a França i, principalment, pel desordre que provoca a la via pública.
Les mesures preses en els darrers mesos han estat a causa de la pressió del govern francès?
Jo no parlaria de pressió, hi ha negociacions. Hi ha un problema que crec que tota persona de bona fe pot admetre que és greu. Andorra té un Govern amb interessos a defensar, la fiscalitat és molt feble amb el tabac i això afavoreix el contraban. El Govern ha mantingut la fiscalitat i això és així. Per contra, ha entès que s’ha de lluitar contra un contraban que és cada cop més perjudicial per a la imatge d’Andorra.
Diumenge entra en vigor l’Entry-Exit. Què passarà a la frontera?
Serà un període de prova de sis mesos. Mentrestant, Andorra accelerarà les negociacions amb la Comissió Europea per a un acord d’adaptació. No crec que hi hagi cap gran alteració el 12 d’octubre. Pot ser que hi hagi comportaments nous, però crec que les duanes de les dues parts, tant francesa com espanyola, faran el possible per mantenir la fluïdesa de circulació entre Andorra i els països veïns. De fet, Andorra és un país tercer i la policia ja pot aturar qualsevol vehicle que travessi la frontera. No hi ha lliure circulació. I l’Entry-Exit interessa més a Espanya, perquè hi ha molts treballadors extracomunitaris que treballen a Andorra amb un permís i que van a viure a Espanya, on no tenen permís de residència.
Seguint amb l’agenda, els dies 16 i 17 d’octubre el Copríncep Macron visitarà Andorra. Què significarà aquesta visita per al Principat?
És una tradició, a Andorra li agraden les tradicions. Però també serà l’oportunitat de tractar cert nombre d’idees de la diplomàcia actual, de les relacions internacionals d’avui dia i de manifestar la pertinença al sistema de Coprincipat. Suposo que hi haurà un discurs a la plaça del Poble, una trobada amb els cònsols, entre d’altres actes.
Darrerament, costa trobar professors per al Lycée, com s’afronta aquesta dificultat?
Considero que el Lycée funciona bé. Enguany celebrem un rècord d’inscripció de 70 alumnes més que l’any passat. Però passa com a d’altres instituts del Principat, que alguns professors es troben absents. I no sempre es pot aconseguir un substitut per a un període curt de temps. El sistema funciona per nominació de professors francesos i els costa trobar habitatge.
Quines són les seves ambicions com a ambaixador en l’estada al país?
M’agradaria reequilibrar les relacions entre Andorra i França, garantir que els llaços amb França no es tensin i, fins i tot, s’enforteixin. No vull que Andorra ens consideri un país estranger, formem part de la història andorrana.