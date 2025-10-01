Responsable de l'àrea d'innovació d'AR+I
Aurora Crespo: “Quan parles d’innovació has d’obrir les finestres”
Andorra acull per primera vegada l’esdeveniment referent en el sector dels ‘Living Labs’ reunint més de 400 professionals.
Andorra Recerca + Innovació (AR+I) organitza, entre el 30 de setembre i el 3 d’octubre, l’Open Living Lab Days, la cita anual que reuneix uns 400 experts del món de la recerca, innovació, empreses, institucions públiques i societat civil, per compartir coneixements, crear solucions i explorar els nous horitzons dels laboratoris d’innovació oberta.
Què és un ‘Living Lab’?
És un ecosistema, un entorn d’innovació oberta, centrat en els usuaris, que et permet tota aquesta cocreació de solucions adaptades a un context real i quotidià en àmbits com ara la sostenibilitat i el medi ambient mitjançant els testatges tecnològics. Un Living Lab segueix el principi de la quàdruple hèlix perquè representa tota la societat, la part acadèmica, el sector públic i el sector privat, amb l’usuari sempre al centre. I, a més, ara anem un pas més enllà, que és la quíntuple hèlix, en què al voltant tens tot l’entorn.
I aquest terme d’‘Open’, què significa?
Quan parles d’innovació has d’obrir les finestres. És el que sempre diem des d’AR+I. Mirem cap enfora. Quan es va començar a parlar del model de Living Labs, ens vam adonar que Andorra ja era un Living Lab per se. Tenim les dimensions que tenim i això ens atorga moltes oportunitats. Andorra és una gran quàdruple hèlix perquè és un lloc molt fàcil en reunir tots els actors que representen un ecosistema. El 2022 ens vam adherir a la xarxa europea de Living Labs, que és la xarxa de referència en l’àmbit mundial. La veritat és que en el seu moment no va ser fàcil, però vam aconseguir-ho i ara estem molt contents, i què millor que tenir la seva fita anual aquí, al país.
“Des d’AR+I posem el focus en la societat i no tant en la tecnologia”
Per què va ser difícil adherir-s’hi?
Cada institució percep una mica el Living Lab des del seu prisma. Aquí ho vèiem una miqueta diferent. Des dl’AR+I posem el focus en la societat i no tant en la tecnologia, i ara és cert que els Living Labs també han fet un pas cap a tot aquest àmbit. I no tan sols tecnologia, sinó solucions per aportar a una societat i que millorin la qualitat de vida de les persones, que és l’objectiu.
Quins són els principals reptes d’Andorra en l’àmbit de la innovació i la recerca?
Estem treballant moltíssim en qüestions de sostenibilitat, natura, esports, educació i també solucions en l’àmbit del retail (comerç al detall). Fa poc vam llançar una eina que és operativa a escala país amb una start-up que es diu Heights. Va ser un repte d’innovació oberta que vam llançar fa tres anys i amb l’start-up guanyadora vam fer una prova pilot amb bombers, Protecció Civil i amb diferents actors de referència del país i, a dia d’avui, podem dir que és una eina operativa.
El lema d’aquesta edició és ‘Living Labs for Regenerative Futures’. Què vol dir quan parlem d’un futur regeneratiu?
Sempre hem de tenir molta cura de com podem aplicar totes aquestes tecnologies amb un punt ètic i sostenible perquè això porti una millora per a la qualitat de les persones. No és utilitzar la tecnologia per se, sinó també amb uns objectius molt clars. Aquests dies veurem diverses propostes de diferents països, entorns i àmbits molt inspiradors en aquest sentit.
A partir d’aquí, com generem solucions efectives?
N’hi ha algunes que són molt més aterrables i altres que són una mica més ambicioses. Els Living Labs tenen molt de pes en l’àmbit de la recerca i de les polítiques europees, perquè al final el que et permeten és testar. És a dir, quan vols desenvolupar certa política, t’has de preguntar quin impacte real tindria a la societat, i prèviament a implementar-ho i decidir-ho, en molts entorns utilitzen els Living Labs. Fins ara a Andorra encara estem en fases de testatge, d’ajudar emprenedors, d’ajudar no tan sols empreses de l’àmbit del sector públic, privat, acadèmic…
Cap a on viatja el projecte dels ‘Living Labs’?
Cap a un model per aportar solucions, és a dir, per entendre els reptes que tenim com a societat i també als petits grups socials. Quines són les necessitats, com podem afrontar-les, com podem fer les coses diferents i, sobretot, al punt dels Living Labs, d’aportar solucions innovadores