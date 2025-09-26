Guitarra elèctrica i veu dels amics de les artS
Ferran Piqué: “L’objectiu és que les famílies puguin gaudir de músiques diverses”
El Caldes Festival celebra des d’avui fins diumenge la seva segona edició amb novetats importants gràcies a l’acord de col·laboració amb el Festivalot, l’esdeveniment de música en família de Girona. El certamen és organitzat pel grup Els Amics de les Arts a través de la seva productora musical, Pistatxo Produccions.
És la primera vegada que porten el seu format de festival de música fora de Catalunya.
Sí, el Festivalot va néixer fa 10 anys a Girona i s’ha consolidat com un dels esdeveniments musicals per a famílies de referència a Catalunya. Vam dissenyar el festival de què ens agradaria poder gaudir amb els nostres fills. Aleshores érem pares primerencs, i hi ha un moment en què sembla que de cop i volta no podràs tornar a sortir i anar de concert, i no és veritat ni estàvem disposats a fer-ho.
Les propostes s’allunyen del que sovint entenem per música familiar.
L’objectiu és que les famílies, grans i petits, puguin gaudir de músiques i estils diversos. És per això que els horaris són diürns i la durada dels concerts, més breu. Hi ha grups molt bons del que se sol conèixer amb el nom de música infantil, però el Festivalot no es tanca a cap estil. Es tracta de compartir una experiència en família.
Hi ha prou esdeveniments a Catalunya per a aquest perfil de públic?
El pioner va ser el Minipop [va celebrar la primera edició el 2011 a Tarragona i la darrera, el 2022], i amb els anys altres festivals li han pres el relleu. En arts escèniques també hi ha una oferta remarcable.
Quins concerts destacaria del programa del Caldes Festival?
Gràcies a la col·laboració amb el Festivalot, Miki Núñez actuarà a la plaça de l’Església avui a dos quarts de vuit del vespre. També portem la cantant aranesa Alidé Sans, que tocarà a la plaça de l’Església demà a les sis de la tarda. Abans, a partir de dos quarts de cinc de la tarda, dos exmembres del grup Txarango oferiran un taller de percussió.
Tenen la voluntat de donar continuïtat a aquesta col·laboració amb el Caldes Festival?
Per a nosaltres és una oportunitat de conèixer el públic andorrà. Sí, tenim la voluntat de donar-hi continuïtat, però ara no estem en condicions de saber si l’any vinent tornarem perquè depèn de molts altres factors. Nosaltres esperem que sí.
Divendres 10 d’octubre Els Amics de les Arts oferiran un concert al Prat del Roure. Què hi podrem escoltar?
Celebrem el 20è aniversari de la creació del grup i volem recordar amb tothom les cançons que ens han acompanyat al llarg d’aquests anys.