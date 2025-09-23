Futur president del VPC Andorra
Eric Risco: “Afronto el repte amb il·lusió, moltes ganes i respecte”
Aquest divendres serà escollit nou president del VPC. Prendrà el relleu de felip gallardo i encapçalarà una junta Plena d’exjugadors de l’entitat
No és el primer cop que el nom d’Eric Risco gravitava al voltant de l’esfera del VPC Andorra i ara, a partir de divendres, ocuparà l’espai que Felip Gallardo ha tingut els darrers quatre mesos. Lligat eternament al món de l’esport, exjudoka i exjugadors del club, Risco pren el projecte amb il·lusió i ho farà amb un equip format, entre d’altres, per Eric Caporali com a vicepresident, Sandro Consuegra, secretari, Stefano Tosatti, tresorer i l’expresident, i Gerard Giménez, com a vocal i assessor.
Com afronta el repte de ser el nou president del VPC?
El prenc amb ganes i amb respecte. La veritat és que és un club històric, on han passat moltes persones i té una rellevància important al país. Per això m’ho prenc amb molt de respecte i il·lusió.
Després de la sortida del Felip Gallardo, com es va gestar el seu pas endavant?
Això ve de lluny. Ja el novembre passat, Gerard Giménez, l’anterior president, em va trucar i em va plantejar si volia fer un pas endavant. Llavors no entrava als meus plans, pel temps i pel respecte que em mereix el càrrec, i quan es van apropar les eleccions semblava que no hi havia ningú disposat a presentar-se i alguns em van tornar a insistir.
“L’objectiu principal és l’ascens a la divisió elit amb el sènior masculí”
I ho va desestimar perquè hi havia l’opció de Felip Gallardo.
Exacte. Vaig acabar descartant la possibilitat perquè hi havia la candidatura del Felip. Ara, amb la seva dimissió, diverses persones em van tornar a contactar i vaig posar la condició que necessitava gent clau al meu costat. La resposta va ser molt bona i hem format una junta àmplia i amb molta implicació.
Com és per a vostè encapçalar una junta amb molts exjugadors i amb gent de la casa?
És molt especial. Jo mateix he jugat al club i això et genera un vincle. També he competit en judo, de fet una de les raons per les quals no m’hi vaig presentar abans era perquè volia fer una temporada més seriosa en aquesta disciplina. Però ara és el moment d’apartar-me de la competició i poder dedicar-me al club.
Quins objectius es marquen en l’àmbit esportiu?
Per al primer equip masculí l’objectiu és clar: lluitar per l’ascens a la nova divisió elit, just per sota de la primera espanyola. És complicat, perquè només puja un equip de tots els que hi opten, però hem de ser ambiciosos. Passar al play-off ja seria un èxit, i un cop allà pot passar de tot.
“Dani Raya fa una tasca fantàstica i sense ell el projecte del vpc no té cap sentit”
La base i la formació continuen sent claus?
És primordial. Gràcies a la feina feta en els últims anys tenim un primer equip competitiu i, per primer cop a la història, un segon equip consolidat. Això permet que tothom tingui minuts, que els jugadors es formin i que guanyin experiència. És essencial per al futur del club.
Encara no ha pres oficialment el càrrec, però quina situació econòmica es trobarà?
És un dels punts que hem d’acabar de veure i del qual encara no tenim gaire informació. Tenim el suport de Gerard Giménez [expresident], que estarà amb nosaltres com a vocal, i que coneix millor que ningú el club. El que sabem és que en l’àmbit financer el club està sanejat i, sobretot, l’àrea esportiva està molt ben coberta amb la gestió de Dani Raya i tot l’staff tècnic, que per a mi era una condició indispensable. Sense el Dani, per a mi el projecte del VPC no té cap sentit.