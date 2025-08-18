Cònsol menor d'Andorra la Vella
Olalla Losada: “Quan la plaça Vinyes estigui acabada tot es veurà més verd”
La mandatàrIa assegura que un dels seus objectius al capdavant de la corporació és fer arribar la cultura a tothom.
Olalla Losada és cònsol menor i consellera de Cultura, Activitats Esportives i Participació Ciutadana d’Andorra la Vella des del desembre del 2023, després de la victòria d’Enclar en les darreres eleccions comunals. Aquesta és la primera entrevista concedida al Diari.
Quin balanç fa del primer any i mig al capdavant del comú?
Estem molt contents de la feina feta. Els comentaris que ens fa arribar la gent són bons, però també ens fan suggeriments de coses que podem millorar. Ens hem trobat un equip comunal amb moltes ganes d’escoltar-nos i de tirar endavant projectes nous. El balanç és molt positiu.
"Calia reforçar la plantilla [del departament d'higene] i ho hem aconseguit"
En la campanya de les darreres eleccions comunals vau criticar les places dures i la manca de zones verdes a la parròquia. Hi ha prou espais enjardinats i ombra a la plaça del Poble?
S’ha de tenir paciència. Hem plantat arbusts, flors i arbres, però han de créixer. Hi ha 1.100 metres d’espai verd, sense comptar-hi el que tindrà la plaça Vinyes. Però les coses no creixen d’un dia per l’altre. Quan vam revegetar la rotonda de davant de l’edifici de Govern vam rebre comentaris negatius, i avui fa goig. A més, no podem plantar arbres grans perquè no se solen adaptar bé al terreny i acaben morint. El que no podem fer és plantar arbres grans per poder tenir una imatge bonica i que al cap d’un temps els hàgim de retirar perquè no han sobreviscut. I cal recordar que el projecte no està enllestit del tot. Quan la plaça Vinyes estigui acabada tot es veurà més verd.
"Nosaltres [equip de govern] treballem d'una manera molt coral"
El paviment ha suscitat comentaris.
És veritat que hi ha una zona de paviment gris. Però és important no perdre de vista que cal que disposem d’un espai dur per a certes activitats. No podem fer ballar els sardanistes sobre la gespa. Hem hagut de trobar l’equilibri entre el que volem, més vegetació, i el que també necessitem, és a dir, un espai adequat per als actes que se celebren a la plaça del Poble, com el ball del contrapàs.
També s’ha parlat de la manca d’ombra.
Sí que és veritat que hi ha gent que ens ha dit que no hi ha prou ombra. Hem d’explicar d’on venim. Tenim al cap el record de la ferradura i podem pensar que aquell espai era molt ombrívol, però en realitat no ho era tant només hi havia ombra sota l’estructura. Ara, amb aquests tendals que hem col·locat, hi ha més extensió d’ombra. Amb números es veu més clar. Quan hi havia la ferradura, podíem col·locar fins a 500 cadires protegides del sol. Ara, unes 800.
Fa uns dies Andorra la Vella va celebrar la Festa Major. Us plantegeu fer algun canvi en la programació musical l’any vinent?
Una de les meves obsessions com a consellera de Cultura és que tothom se senti representat en les propostes musicals. És per això que aquest any van intentar que cada dia hi hagués un estil de música o uns grups que donessin resposta a col·lectius i edats diferents. Una tasca pendent és incloure en el programa alguna activitat de tarda per a la franja d’edat que va dels 18 als 30.
En quins departaments del comú falten mans en aquest moment? Quins s’haurien de reforçar?
Si fessis aquesta pregunta als caps dels departaments, et dirien que a tot arreu. Al començament del mandat hi havia mancances a Higiene. És un departament on hi ha molta feina, encara que de vegades no es vegi. Cada dia dediquem gairebé 23 hores a tasques de neteja de la parròquia. Calia reforçar la plantilla, i ho hem aconseguit. Si hi ha un excés de feina per un esdeveniment important, mirem de reorganitzar la feina perquè els departaments que tenen en aquell moment una activitat més baixa donin suport a la resta de companys. Si cal, i de manera puntual, contractem una empresa externa perquè ens ajudi.
Quins projectes destacaria de la Conselleria de Cultura?
Una de les coses que teníem molt clares quan vam arribar al comú és que hem de fer arribar la cultura a tothom. Hem reformulat projectes per fer-los més participatius, com la Temporada de música i dansa. Fins ara estava pensada per a un sector de la població molt concret. Perquè nous públics se la facin seva, hem incorporat en el programa concerts de caràcter més popular, conferències i tallers. També en destacaria la recuperació dels Dijousderock, que s’havien abandonat el 2015 i que són una oportunitat per donar espai a músics del país. Enguany, a més, hem posat en marxa el Campus artístic d’estiu, on hem ofert activitats de teatre, circ, música i arts plàstiques als infants. Hem donat resposta a una mancança. Tenim una oferta esportiva molt àmplia, però fins ara no hi havia cap proposta artística per als més petits.
Quina resposta ha tingut per part de les famílies?
Ha estat tot un èxit, fins al punt que vam haver de dir que no a unes quantes sol·licituds perquè no hi havia més places. Com que ha funcionat bé, ens plantegem oferir-ne més l’any vinent.
De vegades s’ha insinuat que la figura del cònsol menor és supèrflua. Què en pensa?
Des que vam crear el grup d’Enclar per presentar-nos a les eleccions mai no hem treballat de manera unilateral. Jo, com a cònsol menor del comú d’Andorra la Vella, soc un cap més, unes mans més que treballen. Crec que el que és necessari en un comú és distribuir bé les tasques, ja que hi ha molta feina i sempre falten mans. Nosaltres treballem d’una manera molt coral, i penso que això queda reflectit en el nostre dia a dia.