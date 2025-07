Enya Pereira: “Vull que la gent que m’escolti adapti les cançons a la seva història”

Enya Pereira té 17 anys i presenta avui a les 18.30 h el seu primer EP a La Fada Ignorant.

Recorda quan va ser el seu primer contacte amb la música?

Em vaig apropar a la música de ben petita. La primera cançó que recordo cantar davant de molta gent va ser All of Me, de John Legend, quan tenia vuit anys. També vaig començar a compondre molt aviat i he notat una gran evolució des de llavors. La primera cançó no tenia gaire estructura ni sentit, sobretot si la comparo amb les que escric ara. Amb el temps, vaig descobrir que la música era una manera d’expressar-me, sense necessitat d’explicar certes coses directament: preferia escriure-les en cançons.

A més de la veu, té coneixements d’altres instruments?

Vaig aprendre a tocar la guitarra i el piano jo sola a casa. El meu germà ho feia i jo vaig pensar que també m’agradaria. Ell em va ensenyar els principals acords de la guitarra i jo l’imitava.

Quin estil de música trobarem al seu primer EP?

M’he mantingut dins la meva zona de confort, que és el pop, tot i que hi faig algunes variacions cap al pop-rock o el pop indie. No em plantejo deixar aquest estil, crec que sempre hi tornaré d’una manera o altra, però sí que m’agradaria experimentar amb sons més flamencs o urbans en un futur. Sense presses.

Quins són els seus referents?

Des de petita he escoltat artistes com Shawn Mendes, Justin Bieber, Ed Sheeran i altres artistes de pop espanyol.

Ha firmat amb una productora…

Sí, i va ser un xoc d’emocions i de realitat. Em va sorprendre molt que es fixessin en mi. Vaig pensar: “alguna cosa he de tenir perquè m’hagin triat”. Estic molt agraïda per l’oportunitat que m’han donat de publicar les meves cançons i fer un pas endavant en el meu projecte musical.

Quins temes tracta a l’EP?

L’EP gira sobretot al voltant de l’amor. Però per a mi, una cançó que parli d’un amor romàntic pot, en realitat, estar dedicada a la meva mare o a algú que estimo profundament. Vull que la gent que m’escolti adapti les cançons a la seva història.

Com és el seu procés creatiu?

He creat l’EP seguint un mateix procés: primer trobo els acords, després hi afegeixo la melodia i, de manera espontània, em ve al cap la lletra. Tot i això, amb l’última cançó va ser diferent: estava a la platja, em va venir una melodia amb lletra inclosa i la vaig gravar al moment.

Té cançó preferida de l’EP?

Sí, li tinc molt d’apreci a totes, però a les dues últimes especialment.