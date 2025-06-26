Director general de negoci Andorra de Morabanc
Xavier Riestra: “Hem de mirar cap a Europa amb valentia i sense complexos”
La transformació econòmica i l’acord amb la UE a l’horitzó han suposat un sistema financer cada vegada més internacionalitzat i competitiu
Quina ha estat l’evolució del sector la darrera dècada?
La banca ha viscut una transformació de 180 graus. Ha passat de centrar-se en clients internacionals amb custòdia de patrimoni a adaptar-se a un nou marc normatiu i a una realitat completament diferent. Això ha requerit canvis profunds en la manera de fer banca per adaptar-se als nous perfils de client que han arribat.
Són molt diferents els que tenen ara?
Molt, perquè el país ha canviat. Hem tingut una transformació de la nostra economia i ens han obert les portes a l’entrada de nous clients, que van començar amb els que estaven buscant una residència en un país atractiu com el nostre, per temes fiscals, per temes de seguretat i que ha trobat en la nostra banca privada un model molt professional de gestió amb una proposta de valor ben definida. És un client més exigent i més informat que no pots gestionar-li una cartera d’inversió només amb producte bàsic o propi.
“El nostre repte és ser un referent en banca privada al sud d’Europa”
I què demanen?
Tradicionalment, les carteres d’inversió estaven limitades a mercats tradicionals, de renda fixa i renda variable, el que tothom podia comprar i vendre. Hi ha hagut un corrent en els darrers cinc, deu anys molt interessant, que són els mercats privats, que t’ofereixen l’oportunitat d’invertir en companyies no cotitzades per poder beneficiar-te d’un creixement i d’un retorn molt atractiu que a més encaixa bé a efectes de correlació en una cartera tradicional.
El totxo el descarten?
És un actiu més a complementar amb una cartera d’inversió.
“El nou marc legal ha portat canvis profunds en la manera de fer banca”
Les criptomonedes?
Bitcoin és el cinquè actiu més gran del món per capitalització borsària. No pots donar l’esquena a un actiu amb aquest pes i nosaltres hi treballem. Tenim llicència per custodiar actius digitals.
Mercats d’emergents, sí, no? Massa risc?
És una altra opció per incorporar a una cartera diversificada. Els diners es mouen cap allà on s’innova i on estem veient que hi ha noves tecnologies, perquè és on al final tens beneficis. Com per exemple la Xina, que està invertint en innovació i en tecnologies molt interessants i atractives. Per valoració, a més, pot ser una gran oportunitat. En altres mercats on no es produeix aquesta inversió en innovació els evitem.
Els actius digitals estan guanyant terreny?
Molt, i no tant com a inversió a curt termini especulativa. Molts clients hi confien perquè creuen que pot jugar un paper important en el futur per la tecnologia que hi ha al darrere. La blockchain ha arribat per quedar-se i com més interès i utilitat se li doni més valor tindrà.
Aquest client sap sempre en què està invertint?
Abans d’invertir en productes complexos com és el cas, el client ha de passar una sèrie de tests de coneixement i d’experiència que en funció del resultat podrà accedir-hi o no. No és un actiu per a tots els públics.
Què busquen els nous residents en un banc?
Primer, confiança. Per tant, tenim molt clar que hem d’apostar pel talent. El segon, que siguem capaços de fer una proposta de valor d’una cartera d’inversió que pugui competir amb la millor banca suïssa, espanyola o americana. El Grup MoraBanc és a Andorra, Espanya, a Suïssa fa molts anys i també als Estats Units. I segurament tenim la millor banca privada a escala global.
La competència per captar patrimoni és cada cop més dura. Per què optar per MoraBanc?
El nostre repte és ser un referent al sud d’Europa en banca privada i poder competir d’igual a igual en qualsevol altra entitat d’Espanya, França, Suïssa, i d’on sigui. Hi ha sobretot tres fets diferencials. El primer és que hi ha molts clients que se senten identificats amb un banc familiar com el nostre. Segon perquè portem la iniciativa en tot el que és innovació i noves tecnologies. I tercer per l’oferta en l’acompanyament amb els millors banquers i assessors financers tant en grans empreses com per banca privada, on tenim ben dissenyada quina ha de ser la proposta de valor per a cada segment de negoci.
I això en què es tradueix?
Per exemple, en producte diferencial, com inversions en actius reals. Actualment, hem creat un vehicle d’inversió, una SICAV per poder invertir en una residència per a la tercera edat a Encamp, una inversió necessària, social i patriòtica. A través d’aquest vehicle els nostres clients amb el perfil adequat poden invertir-hi i sincerament està tenint una gran acceptació.
Aquí tothom coneix MoraBanc, però a fora què expliquen?
Som un banc proper, amb vocació de servei i amb molts anys d’experiència: a la vegada hem aconseguit poder oferir el millor producte a través dels principals bancs d’inversió mundials. És important buscar els millors partners i nosaltres tenim un acord en exclusiva amb Goldman Sachs, la primera banca d’inversió global que ens facilita poder tenir a l’abast dels nostres clients un producte “de Champions”
La banca andorrana està ben vista?
Sí. De fet, Andorra té un avantatge i és que les ràtios de capital, solvència, de liquiditat estan bastant per sobre de la mitjana europea.
Tenen més negoci fora que dins?
El banc ha de diversificar els seus ingressos i creixement, i això passa per anar a l’exterior allà on sigui més interessant per a nosaltres. Espanya és un mercat natural i que coneixem bé.
El volum de negoci i el benefici ja són superiors a l’estranger?
Pel que fa a recursos de clients que es gestionen en tenim més per a fora, pel que fa al benefici, no.
Quin serà el proper lloc on s’instal·laran?
L’aposta és Espanya, continuar creixent a Espanya. Tot i que també ho fem a Suïssa, als Estats Units i a Miami, on portem molts anys tenint activitat.
Com serà d’aquí a deu anys la banca andorrana?
Una banca que haurà d’atendre una tipologia de client cada cop més divers. Nosaltres ara ja treballem amb més de 125 nacionalitats. Seguim l’evolució que marca l’obertura del país i, evidentment, de la banca, fet que fa que hagis de conèixer la realitat financera de cadascun d’aquests països. I aquest fenomen anirà en augment. Andorra s’ha obert i s’ha de continuar obrint. A conseqüència d’aquesta inversió estrangera, hem rebut nous residents, alguns clients d’empreses amb activitat al país, i que han de tenir darrere una banca que els pugui acompanyar i capaç de donar-los els productes i serveis que demanden.
Veurem una altra fusió?
No crec. El tema és que hi hagi competència perquè al final qui hi surt guanyant és el ciutadà amb millor servei i millor preu.
La digitalització està canviant la relació amb el client. Mantenen el tracte personal?
Avui tenim més oficines obertes de les que teníem fa tres anys. És a dir, tenim més empleats que estan relacionant-se amb el nostre client. Això es combina amb la innovació, la part de la banca online, la digitalització. Però no podem deixar de banda la part de generacions que són més grans i que segurament estan molt més còmodes amb aquesta proximitat de gestor i de la seva parròquia.
És una qüestió generacional o a tothom li agrada parlar cara a cara a l’hora d’invertir?
Quan són decisions importants i rellevants tothom prefereix despatxar amb algú cara a cara.
L’accés a l’habitatge és un dels problemes més greus que tenim plantejats. La banca fa alguna cosa per ajudar?
Només et parlaré del que estem fent des de MoraBanc. En primera residència, tenim una sèrie de modalitats d’hipoteca –hipoteca 100% variable amb preus molt reduïts, hipoteca mixta– i oferim arribar fins al 95% del finançament del preu de l’habitatge per intentar ajudar, dins de les nostres possibilitats, a accedir-hi davant uns preus que no han parat de pujar els darrers anys.
Hipoteques mixtes?
La voluntat hipotecària és donar cada cop més facilitats al nostre client i per això passem d’un 80 en un 95% de finançament amb diferencials de preus que s’han anat reduint a la mínima expressió, perquè aquest cost no sigui una càrrega important. I també hipoteques mixtes que et dona l’avantatge els primers anys d’un tipus fix, inclús per sota del tipus de mercat perquè als pocs anys es pugui transformar a preu variable. Si els tipus de mercat euríbor també van baixant, el teu cost de finançament ja serà molt més baix del que suposaria avui fer-la variable.
Què pot suposar l’entrada en vigor de l’acord amb Europa? Si entra, és clar.
No podem viure d’esquena a Europa, hem de mirar cap a Europa i a més a més ho hem de fer amb valentia i sense complexos. Al final, en el cas de sector financer, ja som a Europa, totes les entitats estem a Espanya. Per tant, no és un camí cap a un precipici, sinó que és un terreny que, com a mínim pel que fa a la banca, coneixem bé. Que puguin arribar bancs estrangers al país? Seran benvinguts. Al final, els players que avui estan competint a la plaça ho fan d’una manera molt activa, coneixent les particularitats i la idiosincràsia del nostre país i oferint els millors productes i serveis. La solució a llarg termini passa per formar part de la UE però protegint la nostra identitat, fiscalitat i fronteres.