Guitarrista de God Save the Queen
Dani Marcos: “Sempre solem acabar sent una festa i anem amb aquesta proposta”
Dani Marcos és el guitarrista del grup God save the queen des del 2013. El grup tribut als mítics Queen toca aquesta nit a les Festes del Poble d’Encamp, a les 23 hores a l’aparcament del Prat Gran.
Com neix el grup?
L’any 1998 a la ciutat de Rosario (Argentina) un grup d’amics van ajuntar-se simplement per tocar les cançons que els agradaven de Queen. Un dia, el cantant, Pablo, va aparèixer amb un bigoti a l’assaig i es van adonar que s’assemblava a Freddie. Així van començar a treballar en la qüestió de la imatge, els vestuaris i l’estètica.
És membre fundador del grup?
Jo vaig començar a treballar amb ells el 2013, fa 12 anys, i ja soc el guitarrista estable de la banda.
Serà festiu, farem canvis de repertori per mantenir l'energia
Quin és l’objectiu del grup?
Intentem generar una mena de màgia, alguna cosa que generi que la gent, que el públic, senti que està veient Queen als anys vuitanta amb Freddie i per una estona oblidar-nos del present.
A quin públic es dirigeixen?
Anem pels 40 o 50 anys de trajectòria de Queen i avui en dia segueix vigent per a molta gent, són cançons inoblidables. Ens venen a veure famílies senceres, nens, i és molt boig com la gent jove també connecta amb la música de Queen avui dia. A més, amb la pel·lícula del 2018 hem tingut una renovació de públic.
Fins i tot nens?
Sí, i ens ha passat de conèixer nens que s’inspiren en veure’ns tocar. És una música atemporal. Un cop em vaig fer una foto amb una nena de quatre anys en braços que portava una guitarra de joguina. Deu anys més tard em va venir a saludar. Llavors anava amb una guitarra de veritat i estava estudiant i tocant. Aquestes coses marquen molt, és molt fort entendre que vam inspirar-la a fer una carrera en això.
Quines expectatives tenen a Andorra?
Estem molt contents, som molt flexibles, ja que hem tocat en llocs grans i petits, depenent del país, i ens adaptem a públics diferents. Crec que la màgia de cada lloc disposa del seu propi públic i ambient. A veure com ens reben els andorrans, però l’espectacle d’aquest any està ple de hits, dels grans èxits del grup. En tractar-se d’un concert en l’àmbit més de festival serà festiu, hi haurà canvis en el repertori per mantenir l’energia alta tota l’estona.
Com és l’espectacle d’enguany?
Sempre solem acabar sent una festa i anem amb aquesta proposta. A Andorra també esperem poder assolir-ho. Cada any intentem incorporar una o dues cançons per mantenir-nos en la nova energia. A més, canviem gran part de l’estètica, el vestuari i la introducció, que enguany és molt forta i impactant.