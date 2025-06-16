Conseller general d’Acció
Marc Magallon: “L’acord d’associació serà mixt sí o sí amb els inputs rebuts fins ara”
Marc Magallon (Escaldes-Engordany, 1968) aposta per repetir el model de la majoria per als comicis del 2027 amb una gran coalició amb tots els grups de la ideologia, d’on no creu que el seu nínxol de votants es ressenti.
Un dels grans temes que té la majoria sobre la taula és la reforma de la CASS. Descarta el consens de l’arc parlamentari?
Una reforma d’aquest calat és evident que com més consensuada estigui molt millor. Des de finals de la passada legislatura que hi estem treballant, vist que el fons de jubilació té els anys comptats i que no deixa de ser un sistema insostenible. Des de la majoria, tenim força clar ja cap a on haurien d’anar els trets.
On veu possibles consensos?
Tampoc sabem quines seran les propostes de l’oposició, però de ben segur que en 4 o 5 punts ens posarem d’acord tots, perquè són temes molt tècnics de menys calat polític.
Com apujar les cotitzacions, posar un topall a les màximes o endarrerir l’edat de jubilació?
Et diria que, amb aquestes tres molt probablement ens acabem posant d’acord tots els grups. Amb l’edat de jubilació, per exemple, potser uns ho voldran fer de forma més o menys ràpida. És a dir, sigui d’aquí a 5, 10 o 15 anys, l’edat de jubilació serà als 67 anys.
A finals d’aquest mes, hauríem de saber si l’acord és mixt o no. Canvia molt que França el vulgui mixt?
França està, sense cap mena de dubte, totalment a favor d’aquest acord i voldria tant sí com no que Andorra el signés. L’altra cosa és que si alguna part de l’acord pot tenir alguna ingerència dintre la sobirania de l’estat, vulguin acabar decidint, com una forma de reforçar la seva sobirania. Vull entendre que, pels inputs que hem rebut fins ara, aquest acord serà mixt sí o sí.
Sembla tenir-ho clar.
Cal veure quina part de l’acord es considerarà com a mixt o no, perquè molt probablement serà una part molt exigua. Però evidentment que si és mixt, dependrà també llavors una mica de la voluntat política a Andorra per decidir si es vol esperar realment a la resolució del 100% del text per tirar endavant el procés que tenim ara mateix engegat o si es vol esperar.
Què faria vostè?
Penso que tenim molts temes encara per resoldre, per realment dir quin dia podrem tirar endavant l’acord o no. I no per la part de l’equip que governa, hi ha molts inputs que poden fer variar aquest tema.
D’aquí a dos anys hi ha eleccions. Cap a on va el partit?
Cal recordar que Acció neix fa tres anys com una escissió del Partit Liberal: Unió Laurediana, Ciutadans Compromesos i Liberals eren un únic espectre l’any 2015. Des de ja fa més d’un any que estem una mica curant les ferides que havíem tingut i el sector liberal ens estem tornant a ajuntar o a crear lligams i, ara, Acció és soci del grup de la majoria de Demòcrates per Andorra.
Poden créixer?
Podem créixer, sí. Com que no podíem fer grup parlamentari ens vam ajuntar amb DA, però anem fent el nostre camí. Tot i això, en molts aspectes programàtics realment anem plegats.
Valora una integració a DA?
Ara mateix la idea és que de les quatre formacions que estem treballant de forma conjunta, totes ens sentim identificades amb les nostres sigles i no serà fàcil abandonar-les. Hi ha moltes possibilitats, com que una formació gran absorbeixi les petites, que desapareguin totes i fer-ne una d’única o crear una federació de tots plegats.
Si es fa una coalició de centredreta, volen ser-hi?
Sens dubte, seria la millor de les opcions. Però les persones compten molt en les formacions polítiques, i depenent de les persones que acabin encapçalant tots aquests grups d’ideologia centredreta, acabarà reeixint aquesta possibilitat o no. Realment, el que cal és asseure’s, cosa que ja fa mesos que s’està fent.
Es podrà retenir la majoria actual?
No hi ha dubte que Concòrdia en les darreres enquestes va ser la nova força que anava pujant i que s’ha anat menjant el principal partit de l’oposició, el Partit Socialdemòcrata. Evidentment, qui governa també ho acaba pagant i també ha anat minvant el suport a DA, però et diria que el suport que segueix tenint la ideologia de centredreta no ha minvat de forma gens important.
Inclouria en aquest espectre Andorra Endavant?
Ara mateix no hi ha cap tipus d’apropament, però no hem d’oblidar que la líder d’AE, Carine Montaner, l’any 2015 era una consellera general del Partit Liberal d’Andorra. La seva ideologia és liberal. En cas d’haver-hi blocs i AE fos al mig, posaria la mà al foc que es decantaria més aviat per donar suport a la coalició de centredreta.
La relació parroquial amb CC pot afectar a escala nacional?
El 2023 Acció va ser el principal rival de CC, però cal tenir en compte que els que es presenten pel partit llavors a la Massana, just passades les eleccions, desapareixen de l’espectre d’Acció i acaben integrant-se a Concòrdia o es queden d’independents. Jo amb el senyor Carles Naudi tinc molt bona relació, des de fa molts anys. També vam estar al Partit Liberal militant de forma conjunta, i vull entendre que som molt més pròxims amb ell que amb qualsevol altra formació política del país. És possible que la confiança es pugui perdre, però si ambdues parts volen, tot s’acaba solucionant, oi?